Los periodistas que destaparon el caso de Harvey Weinstein ganan el Premio Pulitzer

The New York Times y The New Yorker ganaron el lunes el Premio Pulitzer al servicio público, por revelar el escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein, del que nació el movimiento MeToo.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times dirigido por Jodi Kantor y al colaborador del New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes informes que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.