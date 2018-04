El FMI eleva la previsión de crecimiento de España al 2,8% para 2018

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado este martes sus previsiones de crecimiento para España hasta el 2,8% en 2018, cuatro décimas más que en enero, y hasta el 2,2% en 2019, una décima más, y la sitúa a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la zona euro, que también ven mejorar sus perspectivas.

El ritmo de crecimiento esperado en la zona euro mejora hasta el 2,4% este año, dos décimas más que en enero, y se mantiene sin cambios en el 2% en 2019, afirma el FMI en la presentación de su informe de cabecera, Perspectivas Económicas Mundiales.

Pese a la notable revisión al alza de las perspectivas en España, la mayor entre las economías avanzadas, el Fondo recuerda que la tasa de crecimiento tocó techo el pasado año y se irá ralentizando progresivamente.

"En España, el crecimiento se prevé que se reduzca desde el 3,1% en 2017 al 2,8% en 2018 y al 2,2% en 2019", explica el Fondo, que se reafirma en que la actividad económica se ralentiza, pero menos de lo calculado a principios de año.

El 2,8% pronosticado para el presente ejercicio es una tasa ligeramente superior a la prevista por el Gobierno, que espera una expansión del 2,7%.

