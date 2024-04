El Banco Sabadell regala 50 euros hasta el 2 de mayo a los clientes que cumplan estos requisitos

El Banco Sabadell tiene una promoción jugosa que pasa muy desapercibida y que está a punto de terminar. Se trata de un regalo para nuevos clientes que se den de alta en la Cuenta Online Sabadell. Durante el período del 1 de abril al 30 de junio de 2024, aquellos que realicen compras por un valor igual o superior a 50€ con la tarjeta de débito BS Card Banco Sabadell recibirán un abono de 50€ brutos en su cuenta, a realizarse el 23 de julio de 2024.

Requisitos para participar en esta promoción

Para conseguir estos 50 euros, los clientes deben mantener activa tanto la Cuenta Online Sabadell como la tarjeta asociada en el momento del abono. Las compras que califican incluyen cualquier operación realizada con la tarjeta de débito que implique la adquisición de bienes o el pago de servicios, excluyendo operaciones de financiación.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Las operaciones anuladas no serán consideradas para la promoción, y si hay una devolución del pago con tarjeta por el cual se beneficiaron de la promoción, el incentivo no será abonado. Banco Sabadell explica que se excluye del abono a aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos o que hayan actuado de mala fe.

La promoción estará vigente desde el 1 de abril hasta el 2 de mayo de 2024. Así que si te interesa debes darte prisa porque quedan literalmente días para que termine. Aunque es posible que Banco Sabadell extienda la promoción (una táctica común en el mundo de las entidades financieras), es mejor no arriesgarse si lo tienes claro.