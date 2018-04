El actor Roberto Álamo está volcado en la promoción de Factor X (Telecinco) de este miércoles, 18 de abril, por una razón de peso: su sobrina participará en el programa.

La nueva edición del talent show —rescatado de Cuatro— está emitiendo las audiciones, y en la promoción que Telecinco está emitiendo durante esta semana se puede ver cómo una joven se mete en el bolsillo a Laura Pausini, miembro del jurado junto a Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesinos. "Eres mi versión española a los 16 años. Me has hecho emocionarme y llorar", le dice la cantante italiana a Inés Manzano.

"Parecía yo", explica Laura Pausini entre lágrimas, mientras la concursante confiesa al programa musical que está preocupada por lo que la gente opine de ella.

El actor de Que Dios nos perdone ha hecho una carta de presentación de su sobrina en su cuenta de Instagram, en la que ha confesado que este miércoles estará pegado al televisor.

Se llama Inés Manzano Martínez, es mi sobrina, y canta como una Diosa. El próximo miércoles 18 de Abril a las 22:00h, en Telecinco, podréis comprobarlo. Ese día, a esa hora, estaré pegado al televisor para emocionarme con tu preciosa voz, nuestra amada Inés.

"Se llama Inés Manzano Martínez, es mi sobrina y canta como una diosa. El próximo miércoles 18 de abril a las 22.00 horas, en Telecinco, podréis comprobarlo. Ese día, a esa hora, estaré pegado al televisor para emocionarme con tu preciosa voz, nuestra amada Inés", escribe el ganador de dos premios Goya.

La nueva edición de Factor X comenzó el pasado viernes. El reality arrancó con un plato fuerte, la actuación de Elena, que revolucionó las redes con su versión de I will always love you, de Whitney Houston, que conquistó también a todos los miembros del jurado. Elena se quedó a las puertas de ser concursante de Operación Triunfo 2017, donde compartió casting con Cepeda y Mimi.