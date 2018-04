El desasosegante vaticinio de Iñaki Gabilondo si obligan a Cifuentes a echarse a un lado

"En el caso de que se le obligue a hacerse a un lado, lo va a hacer de una manera potente, tal vez arrabalera". El periodista Iñaki Gabilondo ha vaticinado —en la Cadena Ser— que "Cifuentes es de las que si tiene que morir, morirá matando".

"No esperen una salida discreta", ha afirmado el periodista, quien cree que "al dolor de cabeza del pulso Soraya Sáenz de Santamaría - Cospedal se le puede añadir Cifuentes".

Cristina Cifuentes renuncia, pero no renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Renuncia al máster. Al máster que hizo, si lo hizo, de forma irregular. Al máster a cuyas clases no asistió. Al máster cuyo trabajo final no aparece. Al máster cuyo examen definitivo se efectuó ante un tribunal que nunca se reunió. Cristina Cifuentes renuncia al máster, es decir, devuelve el regalo. Y lo devuelve envuelto en un papel grasiento, para que pringue bien pringado al destinatario de la restitución, a la universidad, porque Cifuentes no tiene el gesto de acotar, de cargar las culpas a un área de la Universidad, a la encargada de su máster, por ejemplo, para limitar daños, para proteger a la institución, como podía esperarse de alguien con sentido y sensibilidad de responsabilidad pública.

