La diferencia cultural que hace que esta americana parezca grosera en el trabajo

La creadora de contenido Nina (@aworldofdresses), una mujer americana que vive en Logroño, ha explicado cuál es la diferencia cultural que la hizo parecer una persona fría y borde durante su primer empleo en España.

La usuaria de la red social ha contado como, al llegar a España, cuando estaba en Granada trabajando como asistente de idiomas en un colegio, la directora de la escuela le comentó un día que algunos de los trabajadores pensaban que ella era "un poco fría" porque a veces no saludaba a sus compañeros.

Ante esta manifestación, la tiktoker se quedó muy confundida y descolocada, por lo que le preguntó a su interlocutora por qué los otros profesores pensaban eso si ella saludaba y hablaba con todos.

Fue entonces cuando, hablando con ella sobre el tema, descubrió que todo se trataba de una confusión a causa a las diferencias culturales entre Estados Unidos y España a la hora de saludar.

"En España si entras en una habitación, en cualquier estancia, sin importar cuántas personas haya allí ni de lo que estén hablando, sin tener en cuanta siquiera si están en una reunión, tienes que saludar e interrumpir eso", ha explicado la creadora de contenido a los usuarios de la red social.

Y eso, concretamente, es lo que ella no estaba haciendo y lo que hacía que sus compañeros la etiquetasen de borde. Pero esto tiene una razón, y es que según ha justificado, en Estados Unidos si entras a una habitación y la gente está en una reunión es increíblemente grosero interrumpir esa reunión, por lo que lo máximo que se puede hacer es un saludo silencioso con la mano.

Por tanto, lo que estaba pasando es que Nina no saludaba al entrar a la sala de profesores si allí había gente reunida porque simplemente no quería ser grosera, algo que también ocurría si veía que había personas que estaban trabajando individualmente en sus propias cosas, ya que no quería interrumpirlas, por lo que decidía saludar solo a la persona con la que se sentaba en vez de pronunciar un "hola" general.

"Los españoles en este tipo de situación siempre le dicen hola a todo el mundo, un buenos días general, y como yo no estaba haciendo eso, porque no sabía que era lo normal y necesario, mi comportamiento estaba siendo visto como grosero", ha relatdo.

Además, ha narrado otra situación en la que le estaba sucediendo lo mismo, que era cuando pasaba por un pasillo y veía que dos personas estaban hablando. La tiktoker ha explicado que en Estados Unidos cuando eso pasa no debes interrumpir esa conversación privada, algo que ha percibido que no funciona así en España, donde se suele saludar igualmente.

Asimismo, ha expresado que en Estados Unidos tienen un tipo de "jerarquía invisible" en el lugar de trabajo, donde se supone un comportamiento u otro según el rango que ocupe el trabajador.

Entonces, al trabajar de auxiliar de conversación, la tiktoker asimilaba que ella se situaba en el lugar más bajo de la jerarquía, ya que sus compañeros eran profesores, por lo que ella era muy educada con todos pero "no quería cruzar la línea".

La creadora de contenido ha aclarado que al final la forma en la que actuaba estaba basada en lo que había aprendido trabajando en Estados Unidos, ya que al llegar a España tenía ya 29 años y algo de experiencia laboral.

Finalmente, Nina ha destacado que tuvo que "aprender por las malas" que debía interrumpir a la gente y dar a conocer su presencia un poco más y, desde ese momento, empezó a actuar de igual forma que los españoles: interrumpiendo a la gente para saludar cuando entra o sale de los sitios.

"Siempre cuando entras en una habitación o sales de ella tienes que decir hola y adiós, no importa lo que esté pasando, tienes que decir saludar y, por supuesto, despedirte", ha expresado a sus seguidores.