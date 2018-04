La decisión de Starbucks con la que intenta revertir las acusaciones de racismo

"Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla. Si usted piensa en eso, hará las cosas de manera diferente", dijo una vez Warren Buffett, consejero delegado de Berkshire Hathaway y tercer hombre más rico del mundo según la revista Forbes. De esa frase debe estar acordándose Kevin Johnson, consejero delegado de Starbucks.

La cadena de cafeterías ha anunciado el cierre de las oficinas centrales y todos los locales que tiene en propiedad en Estados Unidos, más de 8.000 establecimientos, durante la tarde del martes 29 de mayo, según un comunicado hecho público por la compañía. Los 175.000 trabajadores de la compañía (a los que llama socios) recibirán durante esas horas un curso para combatir las prácticas racistas.

On 5/29, we'll close US company-owned stores to conduct racial-bias training to address implicit bias & prevent discrimination. We're taking a hard look at who we are as a company. We're ashamed & recognize that racial bias is a problem we must address. https://t.co/xIYc75BJPj