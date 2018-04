El vídeo con más de 10 millones de reproducciones que ha obligado a Starbucks a pedir perdón

Starbucks enfrenta acusaciones de discriminación racial en Estados Unidos tras la detención de dos hombres negros en una cafetería de Filadelfia mientras esperaban a un amigo, un incidente que la compañía consideró "reprensible".

Un video de lo ocurrido, que este lunes registraba 10 millones de reproducciones tras su publicación el jueves, generó una condena generalizada en las redes sociales durante el fin de semana, con protestas frente al local y llamados a boicotear a la cadena de cafeterías.

@Starbucks The police were called because these men hadn't ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it's never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci