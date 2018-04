España repite como el país de la Unión Europea con mayor déficit de las administraciones públicas en 2017. Es decir, España es por segundo año consecutivo el país europeo en el que más grande es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos.

La agencia de estadística europea Eurostat cifra este desfase en el 3,1% del producto interior bruto (PIB), lo que equivale a unos 36.000 millones de euros. Esta cifra se sitúa tres décimas por encima del 3,07% que calculó el Gobierno. A pesar de esta diferencia, España cumplió con el compromiso adquirido con Bruselas por segundo año consecutivo, tal y como ha recordado Moncloa en un escueto mensaje en Twitter. El objetivo para 2018 es del 2,2% del PIB.

A pesar de cumplir los compromisos, el déficit permanece por encima del 3%, umbral a partir del cual los países están sometidos al procedimiento sancionador por déficit excesivo. España es el país que permanece en este régimen de control por parte de Bruselas de los 24 Estados miembros que había en 2011. Grecia, Francia y Reino Unido salieron recientemente.

Por detrás de España, los países que tienen un mayor déficit público son Portugal, con un 3% del PIB; Rumanía, con un 2,9%; y Francia, con un 2,6%. En el lado contrario, los países que registraron mayor superávit presupuestario fueron Malta (3,9%), Chipre (1,8%) y República Checa (1,6%).

Government #deficit and debt in the EU: all information available at #Eurostat https://t.co/5T5R02OCph pic.twitter.com/787fAsBPBA