Iker Casillas cumple 43 años con una nueva e impactante imagen: "Qué le pasó a tu pelo"

El que fuera capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol, el exmarido de Sara Carbonero y padre de sus dos hijos, Iker Casillas, está de cumpleaños este lunes 20 de mayo.

El exfutbolista ha cumplido 43 años y, como acostumbra a hacer desde hace unos años, ha querido celebrar este especial día del año con sus seguidores de redes sociales. "Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir, con 43! #graciasatodos", escribía Casillas en Instagram.

Pero lo que de verdad ha llamado la atención ha sido la foto que acompañaba a este texto o, mejor dicho, la nueva imagen que luce el exportero: lleva la cabeza totalmente rapada.

Un look inusual para el 'El Santo', aunque no sea la primera vez que decide cortar por lo sano. Durante el confinamiento por la pandemia, también decidió pasarse la maquinilla al cero —claro, que fue la opción elegida por muchos hasta que pudieron abrir las peluquerías con normalidad—.

Como no podía ser de otra manera, muchos de sus fans han reaccionado a este nuevo aspecto de Iker Casillas entre bromas y piropos: "¡Justo te he comprado gomina y un peine!", "Qué le pasó a tu pelo", "Vaya cambio capitán 😜menos mal que el pelo crece", "Vaya cambio de look 🙆🏼 está de moda raparse el pelo😅", "¿Qué hace Zidane con la cuenta del santo?", "Muchas felicidades 🎂🎂 ahora sí estás igual que cuando naciste".