Las primeras fotos del tercer hijo del príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge

La Duquesa de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo de Reino Unido, ha dado a luz este lunes a un niño, el tercer hijo de la pareja, según ha informado la Casa Real, que ha subrayado que "ambos se encuentran bien".

El parto ha tenido lugar a las 11.01 (hora local) y el bebé ha pesado unos 3,8 kilos. "El Duque de Cambridge estaba presente en el nacimiento", ha señalado el Palacio de Buckingham.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ