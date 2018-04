Alberto Isla detalla en 'Supervivientes' cómo se gastó 300.000 euros en seis meses

El cantante Francisco y la banquera y modelo Isabel Castell escucharon atónitos mientras se refrescaban en el agua en Supervivientes el relato de su compañero Alberto Isla sobre cómo llegó a despilfarrar 300.000 euros en apenas medio año, como se pudo ver este martes.

La conversación comenzó cuando hablaban de las opciones laborales de Isla. "Yo no voy a trabajar de camarero o de albañil sin necesidad, a ver si me entiendes. Si puedo vivir bien como estoy pues vivo bien como estoy. Al fin y al cabo estoy estudiando para trabajar en lo que yo quiero, emergencias sanitarias, y después pues voy a hacer diagnóstico de rayos y medicina nuclear", explicó el superviviente.

El pasado en el mundo de las finanzas de Isabel Castell la llevó a preguntarle por qué no había invertido en su momento. "Porque tenía 19 años y tenía la cabeza en otro sitio. Se me fue la pinza pero por completo. Hice lo que me dio la gana. A mí me llega a coger con lo que sé ahora...", se lamentó Isla.

"¿Y tu madre?", quiso saber Francisco. "Yo pasaba de mi madre. Con 300.000 euros vas a hacer tú lo que dice tu madre por los coj****. Yo llegaba a mis amigos y me decían 'no tengo dinero para salir'. ¿Cómo que no tienes dinero para salir? Toma, mil euros. Los quemé en menos de seis meses", contestó.

Según Isla, gastó el dinero lujos y en "lo más caro": "Me iba a Versace. La camiseta más fea pero que sea más cara, pues ésa. O a lo mejor cogía y empezaba a tirar dinero en el coche". "¡Como el Gran Gatsby!", exclamó Francisco.

Isla también recordó su boda con su ex, Techi: "Yo pensaba con la p***** y no con la cabeza y claro, me lo decía, me lo decía, me lo decía... [...] Le compraba anillos. A lo mejor iba a Louis Vuitton y me decía 'quiero este bolso', pues toma. Cosas así, hasta que ya se fue yendo el dinero".

Fue ahí cuando vino lo más duro para Isla, que se vio solo. "Me quedé tan sin amigos que me operaron que nadie, ni una sola persona vino a verme", recordó. Puedes ver toda la conversación aquí.