La emotiva despedida de la novia de Avicii en Instagram

La novia de Avicii, Tereza Kačerová, se ha despedido del DJ fallecido el pasado 20 de abril con una bonita carta en su cuenta de Instagram.

"Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta que nunca volveré a verte", comienza el largo mensaje de la modelo checa.

"Cada vez que leo RIP y Avicii juntos en alguna frase o en alguna fecha sobre el final de tu vida me vuelvo a sentir en shock. Cuando vi que había cambiado tu biografía en la Wikipedia de es a era lloré", afirma la carta.

"Eres demasiado joven y maravilloso y te amo demasiado para que tengas eso escrito en tu nombre", señala antes de enumerar algunas anécdotas que vivió junto al músico con las que reflexiona sobre lo injusto de las circunstancias de la muerte del DJ.

Esta es la carta completa escrita en inglés:

