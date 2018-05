El comunicado de Dani Mateo tras las acusaciones de acoso contra Antonio Castelo

Dani Mateo, presentador de Yu! No te pierdas nada, en los 40 principales, ha emitido un comunicado en referencia a las acusaciones de acoso sexual contra el cómico Antonio Castelo, uno de sus colaboradores y presentador ocasional del show.

La modelo Irene Halley ha ido recopilando en su cuenta de Instagram decenas de supuestas conversaciones de Castelo con chicas menores de edad que iban a verlo al programa.

En algunos de los textos las mujeres hablan de que el cómico contactó con ellas a través de Twitter y de Instagram para intentar mantener relaciones sexuales.

Estas son algunas de las conversaciones que han ido apareciendo en redes.

Además, la youtuber Soy una pringada —compañera de Castelo en la radio— se ha pronunciado al respecto y ha cargado contra Antonio Castelo tras las informaciones que han salido sobre él.

"Me he estado callando desde que me he enterado pero no puedo más, @SrCastelo es un machista y un acosador de mierda. Que sea mi compañero de trabajo no significa nada y no me iba a impedir seguir mis principios como siempre he hecho y mucho menos ser real. Ahí lo llevas, 'señor", ha escrito.

Un día después de que saliesen a la luz las acusaciones, Dani Mateo, director del programa, ha emitido un comunicado "en nombre de toda la gente que hacemos Yu" sobre Castelo.

"Habréis visto algo en redes sobre una serie de acusaciones muy graves con uno de nuestros compañeros del equipo del programa. Yu, no te pierdas nada y Los40 se han posicionado siempre en contra del acoso a las mujeres y por supuesto de los abusos y agresiones sexuales que todos sabemos se producen a diario. También sabemos que quienes tenemos la posibilidad de ser un altavoz para defender a las mujeres, debemos hacerlo. Y así ha sido siempre en nuestro programa", asegura el texto.

"También sabemos que no son las redes sociales ni Internet el lugar donde en un país democrático se decide quién es o no culpable de algún delito. Por eso vamos a intentar —aunque creednos, es difícil—mantener la calma estos días", continúa.

Y sentencia: "Y a los yusers os decimos que tomaremos las decisiones correctas. Que esas decisiones serán acordes con lo que consideramos justo y siempre hemos defendido".

Desde que saliesen estos mensajes a la luz, Antonio Castelo no ha publicado ni un solo mensaje ni en su cuenta de Twitter —donde tiene casi 60.000 seguidores— ni en Instagram, donde tiene más de 40.000.

La única medida que ha tomado es la de quitar la opción de recibir comentarios en su última publicación, en la que aparece él en CCN, programa que presenta en Comedy Central.