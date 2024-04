Salvador Illa: "Sánchez ya ha hecho mucho tramo y creo que le queda mucho por hacer"

Horas después de que Pedro Sánchez hiciera pública una carta en la que anunciaba que iba a reflexionar sobre la posibilidad de presentar su dimisión tras la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, Salvador Illa (La Roca del Vallès, Barcelona, 1966), nos atiende en su despacho de la sede del PSC de la Ciudad Condal. El mismo día en el que tendría que estar abriendo la campaña de las elecciones catalanas junto al presidente del Gobierno en Sabadell.

La cámara todavía no había empezado a funcionar, cuando el secretario general de los socialistas daba muestra de que la jornada de este jueves no estaba siendo la habitual. La misiva del líder del Ejecutivo central había provocado un terremoto de tal proporción que las réplicas también se han hecho notar en Barcelona.

Salvador Illa confiesa que cuando saltó la noticia estaba saliendo de la comisión del Senado en la que participó este miércoles. "Al salir vi las alertas de los medios de comunicación, la carta y la leí", detalla.

"La verdad, en primer lugar, quiero expresar mi respeto por el período que Sánchez se ha tomado para reflexionar. Y, lo segundo que quiero decir, es que esto tiene que ser un juicio, una llamada, a la reflexión colectiva de todos", asegura.

El secretario general del PSC considera que este desenlace se debe a dos modelos de hacer política. "La política entendida como un servicio público, con unas reglas acordadas, donde periódicamente los ciudadanos escogen, entre las diferentes opciones que hay en una sociedad plural y diversa, cuál cree que es la mejor para dirigirnos", señala.

Pero Salvador Illa incide en una palabra que se ha oído mucho en las últimas horas, "respeto". "La clave para que esto funcione es el respeto. A estas instituciones democráticas, a los ciudadanos y, si tuviera que ser más preciso, sobre todo, al adversario", señala con visible seriedad.

El líder de los socialistas catalanes cree que es algo muy importante el reconocer el resultado y felicitar al adversario "por parte de quien no va a dirigir las instituciones". "Este reconocimiento es un gesto de unidad, de reconocer una sociedad plural y diversa y esto es lo que algunos están poniendo en riesgo", destaca.

Illa habla, de forma directa, en los que "conciben la política, no como esto, sino como una ocupación del poder por el poder". "Ahí vale todo y no hay ningún límite. Creo que no se corresponde la situación económica y social de España, para el nivel de crispación que está habiendo", añade.

Es por ello que el secretario general del PSC pone en valor que Sánchez es "un hombre resistente" que lo ha hecho "individualmente", pero ahora cree que es el turno de la población. "Debemos hacer un llamamiento a la resistencia colectiva para decir basta a este tipo de política y subrayar la política como servicio público", resalta.

"Merece la pena seguir"

Salvador Illa manda un mensaje de ánimo a Sánchez y, aunque ha reiterado que respeta profundamente su misiva inesperada, considera que "sí merece la pena" que siga al frente del Gobierno de España.

"Todos los logros sociales que se han conseguido, las políticas desplegadas, cómo nuestro país ha superado momentos complicados con la pandemia, cómo nuestra economía se ha recuperado, una concepción abierta, respetuosa, progresista que apuesta por la esperanza en contra del miedo, por el diálogo en el lugar de la confrontación, por el futuro, un marco europeo cada vez más relevante... Eso vale la pena, aunque la reflexión la respeto profundamente", señala.

Illa defiende que Pedro Sánchez "ya ha hecho mucho tramo", pero le invita a seguir porque cree que "le queda mucho por hacer". "Pero él es presidente del Gobierno, pero también es esposo, padre, hermano e hijo. Tenemos que reflexionar sobre los límites que ponemos en la política para hacer compatible estos roles", asegura.

Su rostro serio es sinónimo de que la decisión adoptada por Sánchez este miércoles ha pillado por sorpresa a todos, incluso sus más allegados. Pero no se le caen los anillos en justificar que a él le gustaría "que continuara" tras haber trabajado con él, codo con codo, en lo peor de la pandemia.

"Llevo con orgullo, con mucho orgullo, haber colaborado con el presidente Sánchez en su Gobierno. Yo creo que la reflexión es más profunda a medio y largo plazo, qué límites le ponemos a esto y qué concepción tenemos de la política. Y si vale todo o no vale todo", sentencia.

Nadie esperaba que Sánchez mandara una carta que ha dado la vuelta al mundo. Ni siquiera una persona como Salvador Illa, que este mismo jueves arranca la campaña para las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo. Una entrevista sobre unos comicios clave que se podrá ver completa en El HuffPost este próximo domingo.