Gran bronca en 'Supervivientes': "Que te perdone Dios, aunque creo que crees más en el diablo"

Supervivientes quiso tender literalmente un puente entre dos concursantes enfrentadas en esta edición, María Jesús Ruiz y Sofía Suescun, aunque el intento hizo aguas. En el programa de este martes, la organización preparó un puente sobre el agua sobre el que se situaron una en cada extremo. Como les explicó la presentadora Lara Álvarez, por cada travesaño que avanzaban para encontrarse en el centro tenían 20 segundos para argumentar sus puntos de vista.

Sofía Suescun se prestó a empezar el experimento con un tono [IRONÍA ON] de lo más conciliador: "Creo que con una persona con tantos cambios de opinión y con graves desequilibrios mentales poca conversación se puede llegar a entablar".

La réplica de Ruiz tuvo un tono más místico: "Yo aquí en Supervivientes la verdad es que rezo muchísimo y en el Padre Nuestro siempre dicen 'perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden'. Ella, salvo todos los insultos y su forma de ser, está perdonada".

El intercambio de pareceres fue subiendo de tono. En un momento en el que salieron a colación las hijas de Ruiz, la presentadora tuvo que intervenir para pedirles que no se las mencionaran y que se ciñeran al conflicto entre ellas dos.

"Yo suelo decir que una señora nunca jamás ofende a otra, y si lo hace pide perdón. Yo te pedí perdón", se defendió Ruiz, al tiempo que acusó a su rival de que no se había disculpado por ofender a Isa Pantoja por su físico.

"A la persona a la que ofendí pedí perdón automáticamente", contestó Suescun. "Tú has necesitado una semana para valorar si pedir perdón o no para querer quedar bien. En los cuatro escalones estos lo único que has querido es quedar bien. Tu perdón es una gran mierda", añadió.

Esa fue la gota que colmó el vaso para Ruiz, que ya situada cara a cara frente a Suescun, afirmó: "Yo ante todo respeto el programa, a la productora y a todo el equipo, pero con personas tan maleducadas como ésta que tengo delante poco se puede hacer. Que te perdone Dios, aunque yo creo que crees más en el diablo".

Visto que la reconciliación era inviable, las concursantes se marcharon, dejando la brecha entre ambas aún más abierta. Puedes ver el momento completo aquí.