Los casting de Factor X siguen su curso y cada miércoles sorprenden con alguna anécdota que deja con la boca abierta al jurado y, por supuesto, a los espectadores. Esta semana uno de los aspirantes a participar en el talent musical de Telecinco, Eric Galán, hizo lo impensable en un concurso de este tipo: se presentó a la audición con playback.

El concursante se presentó ante el jurado como un "cantautor urbano" y rimando ante Risto Mejide: "El Factor X yo lo tengo, por eso a este programa yo vengo". El cantante interpretó un tema con toques latinos compuesto por él llamado Miénteme, pero no en directo.

El primero en percatarse de la trampa fue el juez Fernando Montesinos, que le dijo a su compañera, Laura Pausini: "Está sonando la voz, ¿no?". Cuando acabó la actuación Montesinos volvió a repetírselo de una forma cuanto menos sutil: "Nos has estimulado todos los sentidos porque yo estaba escuchando a otro tío cantar". Puedes ver el vídeo del momento aquí.

Ante la acusación de este miembro del jurado, Mejide le preguntó: "¿Has traído playback a Factor X?". El aspirante lo acabó reconociendo y lo achacó a que había tenido problemas con su productor y éste no podía dejarle la base.

Lo más sorprendente fue la reacción del jurado. Mejide justificó, si era cierto que había tenido problemas con su productor, con un "cada uno tiene sus conflictos". Montesinos recalcó que antes de empezar su interpretación no les había avisado de que la canción estaba grabada: "Nos la has intentado colar porque no nos lo has dicho hasta que no te hemos pillado". Xavi Martínez, por su parte, dijo que había que resaltar el "pack completo" haciendo referencia a la canción, lo que destacó también Mejide, quien le dijo que, si el tema era suyo, era muy bueno.

Los cuatro miembros del jurado acabaron dándole el sí para pasar a la siguiente fase, algo que ha indignado a muchos seguidores del programa en Twitter.

El criterio de @ristomejide es que al que hace playback le dice que si y al grupo que canta super bien le dice que no... #FactorX5 — Jose (@j0s3l1t091) 9 de mayo de 2018

¿El criterio donde lo dejaste Risto? Porque te recuerdo que al tío del playback le dijiste que si...

No nos toméis el pelo. #FactorX5 — Musica 🎶🎹 (@Dontfoundmyname) 9 de mayo de 2018

#FactorX5 em espera enserio acaban de pasar a un chaval que ha hecho playback? — karmen♀ (@caarmenlc) 9 de mayo de 2018

El año que viene me presento haciendo un playback de Barbra Streisand, igual cuela también 🤔#FactorX5 — Noelia (@NoeliaSalguero_) 9 de mayo de 2018

Pero que ha hecho playback en un concurso de canto y lo pasan PLAYBACK no entiendo nada en serio #FactorX5 — 💙💛🌟Valelo💡💐❤ (@SoyValelo) 9 de mayo de 2018