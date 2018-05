82 mujeres del cine exigen igualdad salarial en la alfombra roja de Cannes

Cate Blanchett, Marion Cotillard, Salma Hayek y otras 79 mujeres de la industria del cine exigieron este sábado "igualdad salarial" en la alfombra roja de Cannes, en una iniciativa histórica en el mayor festival de cine.

"Desafiamos a nuestros gobiernos y a los poderes públicos a aplicar las leyes sobre igualdad salarial", dijeron en nombre de todas ellas Blanchett y la cineasta francesa Agnès Varda, en la primera edición del certamen tras el escándalo Weinstein y la ola mundial MeToo.

En total, 82 mujeres, entre ellas otras actrices como Jane Fonda, Kristen Stewart y Claudia Cardinale, así como cineastas y productoras desfilaron por la alfombra roja hasta la escalinata, donde leyeron un manifiesto en que dejaron claro que es hora de que ellas sean valoradas tanto como ellos en la industria del cine.

Simbólicamente, se pararon a la mitad de las escaleras para mostrar que las mujeres todavía tienen muy difícil el paso a la cima.

82 es el número de mujeres seleccionadas en la competición por la Palma de Oro, desde la primera edición del Festival en 1946 hasta este 2018, frente a 1.688 hombres.

Blanchett, presidenta del jurado de esta edición, recordó que solo dos mujeres ganaron una Palma de Oro en Cannes frente a 71 hombres: la neozelandesa Jane Campion (ex aequo) en 1993 por El Piano y Varda, que se alzó con una honorífica.

Estas cifras son "elocuentes e irrefutables", dijo la actriz australiana, figura destacada de la fundación contra el acoso sexual Time's Up.

"Pedimos la igualdad y la diversidad real en nuestros ámbitos profesionales", insistió. Expresó asimismo la "solidaridad" con las mujeres de otras profesiones.

Moving, historic, 82 women from all countries and professions in cinema have just made the red carpet entrance for LES FILLES DU SOLEIL (GIRLS OF THE SUN) by Eva Husson. #Cannes2018 #Competition pic.twitter.com/0YY9SNbRqg