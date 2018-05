Críticas a 'Supervivientes' por lo que le hicieron a María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz recibió este domingo la visita de su pareja, Julio Ruz, en la isla de Honduras donde se realiza el concurso de Telecinco Supervivientes. Sin embargo, la visita se convirtió en un mal trago para ella, muy alejada de las experiencias que han vivido el resto de sus compañeros.

El motivo fue que tuvo que disputar un duro juego que perdió y el programa no le permitió (en un principio) encontrarse con su pareja.

Los espectadores percibieron aquello como algo excesivamente cruel y Twitter se llenó enseguida de críticas al programa.

La sorpresa comenzó como otra cualquiera. El programa colocó a María Jesús con los ojos tapados frente a una mesa repleta de platos diferentes. Al otro lado de la mesa, esperaba Ruz metido en una especie de jaula cerrada con cuatro candados.

En cuanto la modelo se quitó las gafas opacas se puso nerviosa e intentó dirigirse a él para abrazarlo, pero la presentadora Lara Álvarez se lo impidió advirtiéndole de que primero tenía que superar una prueba. Fue entonces cuando la ex Miss España empezó a llorar.

La prueba consistía en comer para conseguir las llaves que abrirían los candados de la jaula. Cada plato iba a asociado a un número de llaves, en función de la calidad del alimento. Cuanto peor era el plato, más posibilidades tenía de sacar a su novio de la jaula.

María Jesús sucumbió primero a un muslo de pollo y a punto estaba de decantarse también por el donut cuando Álvarez le advirtió de que si no conseguía las llaves que abriesen la jaula, no se produciría el encuentro. A la modelo le cambió la cara y accedió muy seria: "Me como lo que sea".

Entonces se lanzó a por los saltamontes. Eso sí, lo hizo entre lamentos y expresiones de asco, pero lo hizo. Se comió los saltamontes diciendo: "Te amo mi amor, te amo". Después de asegurar que estaban horribles y asquerosos de sabor, se decantó por los grillos como tercer plato, y para terminar, mezcló las larvas con un donut para poder tragarlas mejor.

Pero todo este esfuerzo de María Jesús no fue suficiente, porque entre las 20 llaves que obtuvo no estaban las cuatro que necesitaba. Solo pudo abrir uno de los candados y a medida que avanzaba el tiempo, se ponía cada vez más nerviosa.

Intentó saltar la jaula en los últimos segundos y el programa nuevamente se lo impidió. Una vez finalizado el tiempo, la exmiss se vino abajo y empezó a llorar completamente desolada. Y la organización siguió diciendo que no, que no podría abrazar a su pareja porque así eran las reglas.

La exmiss rompió a llorar mientras Ruz le consolaba diciéndole que la quería y que no pasaba nada. Mientras, Álvarez se la llevaba lejos para que el trago no fuese tan duro.



Puedes ver el vídeo completo aquí.

Como ninguno de los compañeros tuvo que realizar pruebas tan duras para encontrarse con sus visitas, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

Alberto Logan y Francisco no tuvieron que hacer esta mierda, muy feo de vuestra parte — Irina (@IrinaPerujo) 13 de mayo de 2018

A los demás cuando hubo visita no tuvieron que comer bichos.

Qué ganas de tocar las narices #ConexiónHonduras9 — Wanda Putney (@WandaPutney) 13 de mayo de 2018

REPUGNANTE JUEGO SUCIO. NUNCA DEFIENDO A ESTA MUJER PERO OS HABÉIS COLADO TELA, TODO POR UNAS CIFRAS DE AUDIENCIA DE MIERDA. ¡¡¡ESTO NO SE HACE!!! — La vie en rose (@callesandre24) 13 de mayo de 2018

Innecesario hacer sufrir a una persona tanto, solo por audiencia.Con todo lo que pasan ya emocionalmente en la isla, creo q ese berrinche q le estáis haciendo pasar a María Jesús es ridículo y q a los demás cuando han recibido visitas no se lo habéis hecho pasar — Dama J Azul (@DamaJAzul) 13 de mayo de 2018

Esto es Repugnante un juego sucio esto es jugar con el sentimientos de la persona esto no se hace 👌👌😡😡 — Ivan (@fontana_garcia) 13 de mayo de 2018

No es justificable q le deis ese disgusto a Maria jesus.las normas deberían de ser para todos. Pero funciona is así. Con la injusticia — ana🍀🍀🍀 (@anuski1515) 13 de mayo de 2018

No era necesario hacerles pasar tal digusto — Prohibido😷haterS (@RosaRosacarob8) 13 de mayo de 2018

joder no se hace esto — angela elvira (@LitaMilea) 13 de mayo de 2018

de vergüenza como jugáis con los supervivientes, con lo de Julio y María Jesús. No creo sea necesario llegar a estos puntos. 👎 — α૨ઽ૯ʍα૨i (@XanaOv) 13 de mayo de 2018

20 minutos después del berrinche, el programa rectificó y finalmente se produjo el ansiado encuentro entre María Jesús Ruiz y su pareja, quien guardaba una sorpresa final a modo de recompensa por el sufrimiento vivido: una hamburguesa que la modelo degustó después de comerse a besos a Ruz.

Puedes ver el momento aquí.