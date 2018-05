El pleno del Parlament que ha investido a Quim Torra 131 presidente de la Generalitat ha empezado este lunes a las 10.35. Tras la decisión del Consell Polític de la CUP de este domingo de mantener la abstención, la candidatura ha prosperado sin sorpresas por mayoría simple, la necesaria para ser investido en segunda vuelta: 66 votos a favor de JxCat y ERC, 65 votos en contra de Cs, PSC, comuns y PP, y las 4 abstenciones clave de la CUP.

14:35 Cataluña ya tiene nuevo president: Quim Torra

Sin sorpresas. Quim Torra (JxCat) ya es el 131 presidente de la Generalitat de Cataluña. Torra ha sido investido gracias al apoyo de los 66 diputados independentistas y la abstención de la CUP. El resto de fuerzas políticas, que suman 65 escaños, ha votado en contra. La comunidad autónoma vuelve así a tener president tras más de medio año sin nadie que haya ocupado el cargo. Mientras se producía la votación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha publicado un tuit en el que avisa de que "la ley y la Constitución Española se van a cumplir".

Mi Gobierno apuesta por el entendimiento y por la cordura, pero garantizo que la ley, la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. #Cataluña pic.twitter.com/HzF72dbykU — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 14 de mayo de 2018

14:15 Los grupos parlamentarios de la oposición responden

Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha vuelto a subir a la tribuna del Parlament y ha vuelto a sacar a colación los polémicos tuits y artículos de Torra para criticar a JxCat: "Los peores insultos que en la larga historia de este Parlament hemos oído jamás son los insultos de su candidato en sus artículos". Miquel Iceta (PSC), por su parte, se ha dirigido Torra para decirle que "no ha resuelto las dudas sobre qué vamos a hacer con la financiación. Si solo vamos a tener esto cuando llegue la república ideal, mientras algo debemos hacer".

13:45 Torra: "Cualquier paso a partir de ahora será responsabilidad mía"

"Es un punto esencial que tracemos una línea entre la responsabilidad del nuevo Gobierno y del Gobierno anterior. Cualquier paso que demos a partir de ahora será responsabilidad mía y del Gobierno que represento", ha dicho Torra, que ha vuelto a intervenir en el turno de réplica tras las intervenciones de los representante de los grupos. Se ha dirigido a la CUP: "Compañeros de la CUP, muchas gracias". "Os hago un encargo, manteneos alerta si alguna vez caemos en el autonomismo. Sacad la bandera roja porque nos estaríamos equivocando", ha dicho Torra.

13:15 Xabier García-Albiol (PP): "No parece muy sincero"

"Hoy nos ha vuelto a insistir en su voluntad de diálogo con el Gobierno de España. Pero no parece que sea muy sincero. ¿De verdad piensa que el presidente del Gobierno va a ponerse a negociar cómo se trocea españa?", ha interpelado el líder del PP catalán, Xabier García-Albiol durante su turno de palabra. "Está en su mano que el autogobierno de Cataluña no se tenga que volver a intervenir para garantizar el Estatut y la Constitución y los derechos de todos los catalanes. Su libertad acabará donde comiencen nuestros derechos", ha señalado Albiol.

13:00 La CUP dice que se abstiene para "mantener la estrategia antirepresiva"

El diputado de la CUP Carles Riera ha advertido al candidato de JxCat a presidir la Generalitat de que su grupo no apoya al futuro Govern, pero se abstiene y lo facilita como "estrategia antirrepresiva" frente al Estado. En el pleno de investidura, ha dicho que el domingo sus bases decidieron si "propiciaban el bloqueo de la investidura o la bloqueaban", que ambas opciones respondían a la lealtad al mandato del 1-O y que, finalmente, decidieron no oponerse a la investidura pasando a la oposición para mantener el conflicto democrático con el Estado.

12:50 Domènech (En Comú Podem): "No nos gusta este Gobierno"

Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú Podem, ha dicho a Torra que "los catalanes están cansados" y que "quieren un Gobierno". "Pero no nos gusta este Gobierno", ha subrayado. "Nosotros vemos que su Cataluña es algo excluyente, que no tiene en cuenta a los pueblos de España. Porque, señor Torra, Cataluña es de todos los catalanes. Necesitamos amplias alianzas y usted parece simbolizar justo lo contrario", le ha dicho Domènech al candidato a president.

12:30 Iceta (PSC): "Queremos saber si respetará la legalidad"

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha asegurado que su formación respetará la decisión del Parlament sobre la investidura de Torra, pero ha planteado una pregunta al futuro president: "Queremos saber si respetará el marco legal vigente". "Usted ha aceptado la presidencia de la Generalitat por delegación", ha señalado. Y ha añadido que "la presidencia de la Generalitat no es algo provisional". Iceta ha aprovechado su turno de palabra para mostrar su solidaridad con las familias de los cargos procesados por su implicación en el procés independentista.

El líder del PSC ha centrado buena parte de su discurso en recordar mensajes y artículos de Torra que destilan "supremacismo y etnicismo", en los que divide la sociedad catalana entre catalanes y españoles, y ha preguntado si solo considera catalanes a los que hablan catalán y no se sienten españoles.

"Si para hacer república hay que empequeñecer la nación, no nos sirve; si hay que romper la unidad civil, será nefasta, y si hay que romper las leyes, esto acabará como el rosario de la aurora, o sea, en batalla campal", ha avisado Iceta antes de concluir.

Miquel Iceta.

12:18 Sergi Sabriá (ERC): "Hasta la victoria siempre"

El representante de ERC Sergi Sabriá ha intervenido después de Arrimadas en el pleno y ha defendido que el nuevo Gobierno tiene que conducir a que "las personas encarceladas, en el exilio, puedan volver a casa con sus familias". "Queremos un país donde la libertad salga de la prisión y la corrupción entre de nuevo". También se ha referido a las disculpas de Torra por sus tuits: "Quiero destacar las palabras de disculpa de Quim Torra. Hacerlo aquí le honra, y no da risa". Sabriá ha dicho que la república catalana será "socialmente justa o no será". "Nosotros no nos rendimos nunca, persistimos y seguimos luchando. Como dice Oriol Junqueras, las cosas importantes se ganan en las urnas y se defienden desde las instituciones". "Hasta la victoria siempre. Gracias, Cataluña", ha concluido.

12:00 Arrimadas: "No se puede prometer lo imposible"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha cargado contra la investidura de Torra en su turno de intervención en el pleno: "En estos momentos hay un señor que ha dado un golpe de Estado, que está en Berlín y que va a delegar el voto". Esto, a su juicio, "no es normal en un país democrático". "No se han dedicado a gobernar. Se lo he dicho muchas veces, cuando estaba Mas, Puigdemont... No se puede prometer lo imposible", le ha reprochado Arrimadas al candidato de JxCat. Antes de concluir su intervención, Arrimadas ha opinado sobre la investidura de Torra que "si alguna vez el independentismo pensaba que tenía alguna posibilidad de salirse con la suya, hoy la entierran con este señor".

Inés Arrimadas.

11:42 Puigdemont agradece el "compromiso y dignidad" de Torra

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha agradecido a través de Twitter "el compromiso y la dignidad" del candidato a sucederle, Quim Torra (JxCat), ha alabado su discurso en el pleno del Parlament que se ha caracterizado por el "rigor".

Gràcies @QuimTorraiPla per la serenor, el rigor, el compromís i la dignitat amb què has amarat el teu discurs d'avui! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 14 de mayo de 2018

Puigdemont ha seguido el discurso de manera telemática desde Berlín, donde está a la espera de que la justicia alemana resuelva sobre su extradición.

11:38 "Una república para todos"

El candidato de JxCat ha prometido gobernar para el conjunto de catalanes sean o no independentistas, pero sin olvidar que su rumbo es la independencia, por lo que trabajará hacia "una república para todos". Ha defendido la creación de "una república también para España". Ha asumido, asimismo que el independentismo ha cometido "errores" en el pasado más reciente, pero ha reclamado al Estado que también asuma los suyos que son, a su juicio, haber encarado el proceso soberanista a través de los tribunales y no de la negociación política. "La libertad tiene nombre de república: república catalana y república española". Ha terminado su intervención entre aplausos de los diputados de las fuerzas independentistas.

11:35 Agencia Tributaria catalana y salario mínimo de 1.100 euros

Torra se ha comprometido a acabar el despliegue de la Agencia Tributaria catalana y a establecer un salario mínimo de 1.100 euros. Así, a pesar de que las finanzas catalanas están intervenidas por el Estado, ha asegurado que va a "completar el despliegue de la agencia tributaria catalana" tal y como los independentistas tenían previsto antes de la aplicación del artículo 155. Torra ha fijado el salario mínimo que quiere para Catalunya en 1.100 euros brutos anuales, de acuerdo con la Carta de Derechos de la UE.

11:20 Torra se ha referido a sus polémicos tuits

"Lamento que unos tuits sacados de contexto hayan podido ofender, también me sabe mal si en algún momento haya podido usar una palabra inconveniente, me arrepiento, no volverá a pasar", ha dicho Torra.

11:06 TV3 muestra en directo a Puigdemont

Varios usuarios de redes sociales se han hecho eco del detalle de TV3, la televisión pública catalana, que muestra en directo al expresident huido Carles Puigdemont, que sigue el pleno, mientras retransmite la intervención de Torra.

En TV3 están con un directo de Puigdemont vigilando a Torra en directo en un portátil desde Berlin.

Via @ArgeliaQueralt pic.twitter.com/BXMU17zfEV — Matthew Bennett (@matthewbennett) 14 de mayo de 2018

11:00 RECUPERAR 16 LEYES SUSPENDIDAS POR EL TC

Torra ha prometido este lunes recuperar 16 leyes aprobadas por el Parlament que recurrió el Gobierno central y suspendió el Tribunal Constitucional (TC). El candidato de JxCat ha recordado que muchas de estas leyes se aprobaron con el voto favorable del PP catalán, pero "ni siquiera eso ha frenado la apisonadora del Gobierno del Estado". Ha citado especialmente tres de las 16 leyes: la de cambio climático, la de pobreza energética y la de igualdad: "¿Alguien cree que estas leyes son para beneficiar solo a los independentistas? No, la república beneficia a los 7,5 millones de catalanes".

10:50 "El president es Carles Puigdemont"

Torra, en su intervención ante el pleno antes de que se vote la investidura, ha recordado cuáles serán los ejes de su mandato: "Primero, el presidente es Carles Puigdemont. Segundo, seremos leales al mandato del 1-O. Tercero, nuestro programa de gobierno es la cohesión social y la libertad". Torra ha vuelto a decir que es su ambición el inicio de un proceso constituyente y ha enumerado tres vías de acción que seguirá su Ejecutivo: "Crear un Consell de la República en el exilio; en Cataluña, la creación de la asamblea de cargos electos y una ciudadanía involucrada en el proceso constituyente".

10:30 Arranca el pleno de investidura

Ya ha dado comienzo el pleno en el que el Parlament de Cataluña va a votar la investidura de Quim Torra, que se se va a convertir en presidente de la Generalitat. Este cargo ha estado vacante durante más de medio año, desde que el 27 de octubre el Gobierno central cesó a todo el Govern en aplicación del artículo 155 de la Constitución, una decisión que tomó después de que el Parlament proclamara la república independiente. La sesión ha arrancado con aplausos a favor de los independentistas encarcelados.