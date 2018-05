La contudente respuesta de Isaías Lafuente a la pregunta sobre qué tiene de malo el 'casoplón' de Iglesias y Montero

El periodista Isaías Lafuente se ha preguntado, en la Cadena Ser, "¿qué tiene de malo la casa de los Iglesias Montero?". Y el propio Lafuente ha contestado a esta cuestión: "Quizás no sea la casa que han comprado sino el discurso anterior que nos vendieron".

El periodista, quien apunta que "en las críticas convergen los rancios que piensan que si eres de izquierdas tienes que vivir como un pobre y aquellos que ven cierta distorsión entre el discurso político de la pareja y esta aparente ostentación", matiza —no obstante— que "ahí pueda encontrarse un elemento para la polémica".

Sentencia Lafuente: "Cuando te has labrado y has exhibido una imagen casi franciscana, de hombre de barrio que abominaba del 'rollo de los políticos que viven en chalets', que preguntaba en Twitter, refiriéndose a Guindos, si 'entregaríamos la política económica del país a quien gasta 600.000 euros en un ático de lujo', justo lo que han invertido en su compra, o que alababa la austeridad de José Mujica como ejemplo de político alejado de la casta del antiguo régimen, es verdad que algo chirría".

