Kate Middleton repite vestido y cede todo el protagonismo a Meghan Markle

La duquesa de Cambridge suele ser la gran protagonista en los eventos de la familia real británica. Periodistas y curiosos siempre miran con lupa sus gestos, la ropa que viste y miden una por una sus palabras. Consciente de ello, Kate Middleton ha decidido ocupar un segundo plano en la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle y lucir un vestido de Alexander McQueen que ya ha lucido en otras dos ocasiones tal y como recogen medios como Harper's Bazaar y Vanity Fair.

Se trata de un abrigo en un ligero tono amarillo empolvado que visitó por primera vez en el bautizo de su hija, la princesa Carlota, en 2015 y posteriormente en un cumpleaños de la reina Isabel II. La duquesa de Cambridge ha combinado el traje con un tocado de Philip Tracey y a diferencia de en ocasiones anteriores, ha aportado un toque diferente a su estilismo llevando la melena suelta.

Kate wearing a dress she has worn TWICE before. Charlotte's christening and the Queen's birthday. #RoyalWedding

Truly the nicest gesture she could show her now sister-in-law. Absolutely nothing to see here! Focus on the bride! pic.twitter.com/WQ0Vq8QfB0