Críticas a Albert Rivera por esta frase sobre los trabajadores y los empresarios

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha cerrado el acto de presentación de la plataforma cívica España Ciudadana, creada en defensa de la unidad de España.

Ha sido un acto en el que han participado el ex primer ministro francés Manuel Valls y la cantante Marta Sánchez, que ha roto a llorar cuando ha recordado que por la calle le dan las "gracias" por haber compuesto una letra para el himno español.

Después ha llegado el turno de Rivera, quien ha defendido la necesidad de que haya un país en el que nadie pida "perdón" por llevar la bandera de España.

Porque, dice Rivera, él sólo ve españoles. Y así lo ha expresado:

"Yo no veo rojos y azules; veo españoles. Yo no veo gente urbanita o gente rural; veo españoles. No veo jóvenes o mayores; veo españoles. No veo trabajadores o empresarios; veo españoles".

Esa última frase, en la que no distingue entre trabajadores y empresarios, le ha costado duras críticas en Twitter, donde muchos han reprochado a Rivera esa afirmación.

"Yo no veo rojos y azules

Yo no veo jóvenes y mayores

Yo no veo trabajadores o empresarios"



Tampoco ve corruPPtos o progresistas

No ve machismo o feminismo

No ve ricos y pobres

No ve marginados o privilegiados



Rivera no ve. Ni quiere ver. El nacional-populismo ha llegado.