Juan Luis Arsuaga da una perspectiva como pocas sobre la "polarización" de la política en España

El paleoantropólogo y escritor español Juan Luis Arsuaga ha dado su perspectiva sobre la polarización de la vida social y política en España. Lo ha hecho en una entrevista en el periódico 'El Mundo', en el que ha hablado también sobre la republicación de su primera novela Al otro lado de la niebla.

Sobre ello, afirma que "no es para tanto, aunque a veces sí". "Existe una sociedad del espectáculo, que es lo que se promueve, no hay nada peor que un presidente o político gris, eficaz y trabajador", ha expresado.

Según él, se debe contruir al espectáculo. "La política tiene ese punto de frivolidad que a mí me parece que es mucho mejor que le dogmatismo, me aterra la gente que tiene pocas ideas pero muy firmes", ha explicado el escritor.

"Pero aún nos falta para acercarnos a los americanos, que es hacia donde vamos", ha expresado, ejemplificando con el caso del reciente fallecido O. J. Simpson, cuyo caso "paralizó EEUU".

"Todo lo que hablamos ahora de Pedro Sánchez no era nada comaprado cone se caso, a los jueces aún no le sacamos todavía suficiente partido", ha explicado en referencia a que el auténtico debate en la sociedad del espectáculo "no es de ideas, sino personalizado, con el bueno y el malo". "Esa es la parte frívola", ha rematado en 'El Mundo'.