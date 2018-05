Pablo Iglesias: "Una participación baja nos obligaría a dimitir"

Pablo Iglesias ha admitido que una "participación baja" en la consulta que está realizando sobre si debería seguir al frente de su partido tras la compra de un chalé de 600.000 euros en Galapagar, les "obligaría a dimitir" a él y a Irene Montero. Además, ha añadido que le gustaría que votasen "más de 120.000 inscritos", los que votaron en Vistalegre.

En una entrevista con la periodista Pepa Bueno en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, Iglesias ha señalado que no cree que él y Montero se hayan equivocado, pero que son las bases quienes tienen que decidir. "No están decidiendo sobre una decisión personal, sino sobre si las circunstancias personales que me inhabilitarían para ser dirigente de Podemos", ha dicho, "lo personal es político".

Por otro lado, ha señalado que si los inscritos, por el contrario, le apoyan, se dejará "la piel para ser el próximo presidente del Gobierno". "Es verdad que han cambiado cosas desde el 2015 hasta ahora. Voy a ser padre y me gustaría que el nivel de exposición de mis hijos sea menor que el que tengo ahora", ha explicado sobre por qué han elegido Galapagar para vivir. "Ahora que se ha puesto en cuestión nuestra credibilidad, lo ético y serio es preguntar a los inscritos de Podemos", ha señalado. Ni él ni Montero se han planteado renunciar a la vivienda.

Para él no es lo mismo un escrache por los desahucios a miembros del gobierno que las "concentraciones fascistas" convocadas en su nueva casa, "porque es un ejercicio democrático y pacífico de libertad de expresión"

En cuanto a la carta del alcalde de Cádiz, Kichi, publicada en los medios esta mañana, Iglesias ha señalado que ha "salido a defender a Kichi siempre": "Cuando Kichi le dio una medalla a una virgen de madera, salí a defenderle porque creo que actuó por el bien de su pueblo, cuando le vi pasarlo mal con Jordi Évole salí a defenderle también. Yo siempre le he defendido pero si quiere criticarme tiene todo el derecho a hacerlo".

"Ciudadanos y PNV sostienen al partido corrupto"

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado, Iglesias ha opinado que "Ciudadanos y el PNV están sosteniendo al partido corrupto" y ha augurado que "lo que vamos a ver en los próximos días es a Ciudadanos y al PNV diciendo que tenemos PP para un ratito más".

En cuanto a Albert Rivera, Iglesias ha asegurado que su discurso es "joseantoniano" y sobre el PP ha dicho que "intenta ser más facha aún".