La Bolsa se pega un batacazo por la incertidumbre política

Una única frase ha hecho temblar a los mercados este viernes. "Si Rajoy se niega a convocar elecciones, estaremos dispuestos a apoyar la moción de censura". La frase la ha pronunciado José Manuel Villlegas, vicesecretario general de Ciudadanos. La Bolsa se ha desplomado en reacción a ese comentario que daba por terminada la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

📽️ @CiudadanoVille "Si el señor Rajoy se niega a llamar a votar, apoyaremos una moción de censura; o convoca elecciones o lo hará el Congreso mediante una moción instrumental" #ActualidadCs pic.twitter.com/1mKycqCJGC — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 25 de mayo de 2018

El fantasma de la inestabilidad política en España ha vuelto a aparecer entre los inversores. "Llegados a este punto, las posibilidades de que el PP agote su legislatura son mínimas. Es cuestión de tiempo que haya un nuevo Gobierno", asegura Felipe López-Gálvez, analista de SelfBank

Los analistas señalan a la reacción de Ciudadanos como el detonante de la caída. "La noticia de que Ciudadanos podría estar listo para apoyar una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy ha provocado una fuerte caída en el índice que le ha hecho perder los tres niveles de soporte", señala Sergio Ávila, analista de mercados de IG.

La moción de censura de los socialistas ya estaba prevista desde el día anterior y no ha tenido ningún efecto en la Bolsa. Sin embargo, la reacción de Ciudadanos ahuyentó a los inversores.

"El punto de inflexión para el Ibex no ha sido tanto la presentación de una moción de censura por parte del PSOE, sino el anuncio de Ciudadanos de apoyarla si Rajoy no convoca elecciones generales", apunta Victoria Torre, responsable de desarrollo de contenidos, productos y servicios de Self Bank.

El Ibex hoy. La primera linea negra (10.00) es el anuncio de la moción. La segunda (12.00), la comparecencia de Villegas donde pide eleccioneshttps://t.co/UCEEd2Jch9 pic.twitter.com/RhT0bbcQxi — Nuño Rodrigo (@Nuno_Rodrigo5) 25 de mayo de 2018

El temor a una convocatoria de elecciones generales ha arrastrado al principal índice de la Bolsa española, el Ibex 35, que ha caído un 1,7% en la jornada. Ha cerrado en 9.826 puntos, muy lejos de la barrera psicológica de los 10.000 puntos. El Ibex ha caído un 2,83% y ha perdido casi 200 puntos en apenas una semana, a pesar de que la aprobación de los presupuestos iba a traer estabilidad.

La desconfianza de los inversores también se ha visto reflejada en la prima de riesgo sobre la deuda española (diferencia entre el interés que se paga por la deuda de España y la de Alemania). Esta se ha situado por encima de los 100 puntos básicos. Durante la jornada la prima de riesgo se ha elevado en torno al 15%.

Como suele ocurrir con la inestabilidad política, las acciones que más han sufrido son las de compañías vinculadas con sectores regulados: banca y energía. "Para la Bolsa, la incertidumbre política se traduce en incertidumbre regulatoria", asegura López-Gálvez.

La empresa más penalizada en Bolsa ha sido CaixaBank, que ha caído un 3,76%; seguido de Gas Natural (-3,29%), Acciona (-3,16%), Enagás (-3,08%), Repsol (-3,01%) y Endesa (-2,78%).

La Bolsa española es la que peor se ha comportado en el Viejo Continente. Las Bolsas europeas han finalizado la sesión con alzas del 0,15% para Londres (FTSE) y del 0,65% para Fráncfort (DAX). Por otro lado, París ha caído un 0,11%, mientras que Milán (MIB) se ha dejado un 1,54%, debido también a la inestabilidad política.