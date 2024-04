Von der Leyen no cierra la puerta a cooperar con los ultraconservadores europeos, donde está Vox

La candidata del Partido Popular Europeo a presidir la Comisión Europea y actual presidenta de esta institución, Ursula von der Leyen, dejó esta moche la puerta abierta a cooperar con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo que reúne a Vox, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni o los polacos de Ley y Justicia, en la siguiente legislatura.

"Dependerá de la composición del Parlamento Europeo y de quién está en cada grupo", respondió Von der Leyen a una interpelación directa del candidato de los Verdes, Bas Eickhout, durante el primer debate de cara a las elecciones al Parlamento Europeo entre ocho representantes de partidos políticos europeos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

ECR, no representado esta noche en el debate, es uno de los dos grupos del Parlamento Europeo que acoge a partidos de ultraderecha; el otro es Identidad y Democracia, que reúne a Alternativa por Alemania, la Agrupación Nacional de Marine le Pen o la Liga italiana, con quienes Von der Leyen sí ha rechazado entrar en coalición tras las elecciones.

Eickhout, que le había instado a aclarar si trabajaría con el grupo ultraconservador en el futuro Parlamento Europeo, respondió a la declaración con un "¿qué?" y se oyeron risas de otro candidato fuera de cámara.

La pregunta del candidato ecologista fue simbólica de la tónica de un debate en el que Von der Leyen, la única de los ocho participantes con opciones reales a presidir la Comisión Europea, fue cuestionada tanto por la izquierda como por la derecha, además de por las dos moderadoras del evento organizado por el medio de información europea Politico y la Universidad de Maastricht (Países Bajos).

El foco en Von der Leyen, sumado a la asertividad de los candidatos de los Verdes, de la Izquierda y de la ultraderecha de ID -quienes usaron más a menudo que el resto la posibilidad de réplica-, restaron atención a candidatos como el socialdemócrata Nicolas Schmit, actual comisario de Empleo, que estuvo casi media hora sin hablar durante el bloque de política exterior.

Más activo estuvo, no obstante, en la réplica a Von der Leyen -su actual jefa en la Comisión Europea- sobre la posibilidad de pactar con el grupo de Vox tras las elecciones.

"Me deja un poco sorprendido su respuesta. Es rara, porque los valores y derechos no se pueden dividir según ciertas organizaciones políticas. O se colabora con ellos porque se les necesita o se dice claramente que no hay un acuerdo posible porque no respetan los derechos por los que ha luchado nuestra Comisión", le contestó Schmit.

En el mismo bloque del debate se preguntó a los candidatos por la lucha contra las injerencias extranjeras, momento en que Von der Leyen señaló directamente al candidato de la ultraderecha de Identidad y Democracia, Anders Vistisen, como "asociado de Putin que trata de destruir la UE desde dentro".

Vistisen, que acusó al resto de candidatos de "querer atribuirle todos los problemas de la UE" a él, ya había calentado los habitualmente tranquilos discursos iniciales para asegurar que si estuviera en su mano se despediría a "10.000 burócratas en Bruselas", empezando -dijo- por la propia Von der Leyen, a quien acusó de haber dejado entrar a Europa a "millones de migrantes ilegales".

El debate

Unos 900 espectadores, principalmente estudiantes de la Universidad de Maastricht, siguieron en directo el debate, que también se emitió por redes sociales con interpretación a varias lenguas oficiales de la Unión Europea.

Los cabezas de lista de los partidos europeos se volverán a ver las caras el próximo 23 de mayo en el debate organizado por el Parlamento Europeo y la Unión Europea de Radiodifusión, que se celebrará en el hemiciclo de la Eurocámara a dos semanas y media de que 370 millones de europeos estén llamados a las urnas para renovar el Parlamento Europeo y dar inicio a su décima legislatura.