Una asturiana en Madrid cuenta lo que le dicen los madrileños y la gente no se lo puede creer

La usuaria de TikTok @angelaherrerooo, asturiana que vive en Madrid, ha desvelado los comentarios que le hacen los madrileños y ha provocado la indignación y la incredulidad en esa red social.

"Soy asturiana viviendo en Madrid y claro que los madrileños me han dicho que les encanta la sidriña. Soy asturiana viviendo en Madrid y claro que me han preguntado si de pequeña iba al cole en vaca", empieza diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Soy asturiana viviendo en Madrid y claro que me han preguntado si allí arriba nos ha llegado el wifi. Soy asturiana viviendo en Madrid y claro que todo el mundo veranea en Ribadesalla, Llanes o Gijón", prosigue.

"Soy asturiana viviendo en Madrid y claro que me han preguntado 1.000 veces que por qué no vivo allí y no en Madrid", dice antes de subrayar: "Se dice sidrina, no sidriña, por favor".

En los comentarios, un usuario señala: "A mí me preguntaron en la universidad que si iba y venía todos los días desde Asturias y si tenía calefacción en casa".

Otra apunta: "Yo soy Cantabria en Madrid y una vez me preguntaron si teníamos playa 😳😳😳". Y una más: "Soy gaditana viviendo en Madrid y puedo escribir un libro de todo lo que me han dicho 🥲".