La crítica de Colau contra el PP que se le vuelve en contra tras la denuncia al excantante de 'La Polla Records'

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sentenciado en Twitter que tiene que salir adelante la moción de censura presentada el viernes por el PSOE contra el Gobierno del PP, tras conocerse la sentencia de la trama Gürtel que condena a los populares como partícipes a título lucrativo.

Colau argumenta, tras el incidente protagonizado este fin de semana por Evaristo Páramos, excantante del grupo La Polla Records y actual vocalista de Gatillazo, quien fue denunciado por la Guardia Civil tras un concierto que dio este sábado en el que llamó "hijos de puta"a la Policía, que que el PP "no sólo es un partido estructuralmente corrupto, también es estructuralmente autoritario y nos lleva hacia el mayor recorte de derechos en democracia":

Tiene q prosperar ya #MocionDeCensura : el @PPopular no sólo es un partido estructuralmente corrupto, tb es estructuralmente autoritario y nos lleva hacia el mayor recorte d derechos en democracia! #HayQueEcharlos https://t.co/wIkgG1Ov1j

El mensaje de Colau, que tiene 2.200 'me gusta', ha generado un intenso debate en la red social con centenares de comentarios, muchos de ellos muy críticos con las palabras de la alcaldesa:

Han quitado el lazo amarillo del balcón de tu ayuntamiento; o eres una incompetente por no saberlo, o una cobarde por permitirlo. La gente de tu ciudad te exige una explicación.

Eres tan chulo sólo con mujeres y/o con todxs lxs q no piensan como tú? Mientras hables sobre la alcaldesa que voté en twitter, diré mi opinión siempre que sea oportuno. Q solo entendéis la Libertad si es para vosotrxs

Toda la peña indignada que cree que el gobierna ordena detenciones o puede evitarlas, el PP me preocupa por corrupto, pero me preocupéis aún más vosotros que entendéis la democracia como una dictadura cubana, no voto ni votaré al PP pero vosotros sois peores.