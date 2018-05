Cospedal estalla contra Podemos: "Eso es de un machismo asqueroso"

La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, ha estallado en la comparecencia tras la sentencia de la Gürtel y ha tachado al miembro de Podemos Chema Guijarro y al resto del partido de "machistas" al ser preguntada por la posible aparición de su marido en los papeles de Bárcenas.

"¿Nos puede aclarar si estas anotaciones se refieren a su marido y si efectivamente él realizó estas donaciones?", ha preguntado Guijarro. Cospedal ha respondido que no es su marido: "López H. no es mi marido, López Hierro hay muchos". "Yo comprendo que esto está muy bien para aquellos que hacen bandera del feminismo pero mi relación con mi marido es muy posterior", ha señalado.

Ha tachado de machistas al partido de Pablo Iglesias: "¿Sabe lo que les pasa a sus señorías? Que están muy acostumbrados a defender el feminismo. A la señora Montero le dicen en la tribuna de su relación con el señor Iglesias y se pone a llorar y es un acto machista, pero ustedes no son nada machistas. Utilizan a la figura de mi marido que no se puede defender por estar en el mundo privado. Y eso es de un machismo asqueroso".

Ha reiterado que está "harta de las lecciones feministas cuando se me ha llamado la chacha del PP, a mi se me está dañando jurídicamente calumniando a mi marido". Y ha recordado que la persona que aparece en los papeles de Bárcenas como López H. no es su marido y que entonces su marido no tenía relación con el PP "porque yo me casé con él en fechas posteriores".