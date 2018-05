Así ve la prensa internacional la moción de censura contra Rajoy

La moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente Mariano Rajoy está teniendo un eco importante en la prensa internacional. Durante el jueves, los principales medios -no sólo europeos sino mundiales- han publicado piezas de análisis y contexto, como previa al debate que se iba a producir en el Congreso de los Diputados. Ya esta tarde, esos textos se han convertido en contundentes informaciones que relatan la soledad del líder del PP, su acelerada caída en desgracia y las consecuencias que la corrupción van a tener sobre su legislatura. La crisis es tal que hasta ha acabado adelantando los titulares de la marcha de Zinedine Zidane del Madrid.

Así, en la cadena pública británica BBC explica que "Mariano Rajoy probablemente será obligado a abandonar su cargo después de que un partido clave (el PNV) haya dicho que apoyará una moción de censura en su contra". Ha "fallado" al no asumir la responsabilidad de la participación de su partido en el caso Gürtel, indica, pese a que "uno de sus extesoreros recibiera una sentencia de 33 años de cárcel". Para su web, es la tercera noticia más importante del día.

También en el Reino Unido, The Times ha publicado que "urgen a Rajoy a dimitir en vísperas de su moción de censura", en alusión al llamamiento hecho por el socialista Pedro Sánchez. El presidente "está a punto de ser derrocado", escribe su corresponsal, "desencadenando una segunda crisis política en el sur de Europa y un desconcierto aún mayor en los mercados financieros, ya afectados por los intentos fallidos de formar un gobierno en Italia tres meses después de las elecciones nacionales".

The Guardian, por su parte, destaca el valor del voto del "pequeño" PNV y dice que Rajoy "puede optar por renunciar en lugar de afrontar el voto de confianza a raíz del escándalo de sobornos por contratos" que es la Güertel. "El polémico y escandaloso mandato de Mariano Rajoy como primer ministro español parecía estar entrando casi seguro en sus últimas horas este jueves por la tarde", según su corresponsal. La noticia es la segunda de su portada.

En Francia, Le Monde abre su sección europea con la moción y publica unas claves para contar por qué se ha presentado, quién es Sánchez o por qué son determinantes los nacionalistas. Hace referencia al "destino" de Rajoy, que parece "sellado" tras el "turbulento debate parlamentario" de hoy.

Liberation opta por un análisis de su corresponsal, que titula: "El Partido Popular, descalificado por sus affaires". "Duramente desacreditada, la formación conservadora podría perder su hegemonía a la derecha del tablero de ajedrez político, en beneficio de los jóvenes centristas de Ciudadanos", abunda. La Gürtel, dice, es "un escándalo de talla XXL".

Radio Francia Internacional (RFI) titula: "Gürtel: el caso que hunde a Mariano Rajoy" y explica que "en menos de una semana, el Partido Popular pasó de ser condenado por beneficiarse de una trama corrupta a perder la dirección del gobierno español".

La cadena Euronews, con sede en Francia, abre su web con la noticia de la moción, acompañada de vinculadas sobre dónde estaba Rajoy durante el debate de esta tarde y qué puede pasar si dimite antes de que se vote su censura. "Rajoy no dimitirá pese a tener prácticamente perdida la moción de censura", dice su titular principal.

En Italia, hay que bajar cuatro pantallas para ver la información del Corriere Della Sera, lógico teniendo en cuenta la crisis de Gobierno que sufre el propio país, con reuniones in extremis para evitar un nuevo fracaso. Destaca que los "vascos" van con Sánchez y ponen contra la cuerdas a Rajoy. "Para el primer ministro popular podría ser el final de siete años al frente del ejecutivo", abundan. Mañana será una "giornata incandescente" para el líder del PP, augura.

En La Repubblica, algo similar. Los vascos votan a favor de la moción y Sánchez gana, resumen. Destaca que aún se contempla la posibilidad de que Rajoy dimita, aunque es algo que niega su formación, y explica que, si se da ese supuesto, "el rey debería abrir nueva ronda de consultas y el ejecutivo permanecería en el cargo hasta las elecciones" para asuntos urgentes.

En Alemania, el más respetado diario, el Frankfurten Allgemeine escribe que Mariano Rajoy está ante su "final", ya que el PNV tampoco ha querido mostrarle su apoyo. Destaca que el presidente confiaba en la "desunión" de la oposición para salir victorioso pero que el PSOE ha convencido a todos "presentando el voto como una elección entre la corrupción y la democracia", como una "cuestión moral", tras uno de los mayores juicios por corrupción de España.

En el vecino Portugal, Publico titula: "Fin del camino para Rajoy. Los vascos ponen a Sánchez en el poder en España". "El líder socialista logró lo que muchos consideraban imposible y reunió el apoyo suficiente para, por primera vez en la historia democrática de España, aprobar una moción de censura. Todavía hay varios escenarios posibles, pero el Gobierno de Rajoy no llegará al fin de semana", añade.

En el otro lado del charco, en EEUU, el interés es notablemente menor, más centrada como está la prensa en la guerra comercial. No obstante, buceando en las webs de The New York Times o The Washington Post se encuentran informaciones coincidentes: lo inesperado ha pasado y la corrupción pasa factura a los conservadores. El primero le da a la moción la segunda noticia en su sección de Internacional, explicando que "El gobierno de Rajoy vira hacia el colapso en España". "El problema para el primer ministro no es el euro, como en Italia, sino un escándalo de corrupción que ha dañado a su partido y ha estimulado las peticiones para su derrocamiento", añade. El segundo apenas publica una noticia de agencia que hay que buscar buceando en cinco pantallas.

Finalmente, la cadena de noticias 24 horas CNN da espacio a la noticia sólo en su sección de Europa, en la que destaca que "parece" que Rajoy va a perder la moción. Destaca que el gobierno español "se desmorona", y también la ausencia del presidente en la Cámara Baja, una vez que supo que no le salían las cuentas. "El Partido Popular de Rajoy ha estado plagado de acusaciones de corrupción durante años. Rajoy se ha enfrentado a la humillación de testificar en casos contra miembros de su partido, aunque no ha estado entre los acusados", recuerda. "El tribunal también cuestionó la credibilidad del testimonio de Rajoy durante el proceso", concluye.