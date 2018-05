Los fans se vuelven locos con un gesto de Cepeda hacia Aitana al cantar juntos su nuevo single

El ex de OT Luis Cepeda ha sacado su nuevo single, Esta vez, y en minutos ha arrasado en iTunes, colocándose con holgura en el número 1 incluso antes de que saliera oficialmente la canción. Puedes escucharlo en este enlace.

Los fans se han alegrado muchísimo, especialmente al contemplar sus lágrimas de alegría en redes.

NO HAY NADA QUE ME HAGA MÁS FELIZ QUE ESTA FOTO #ESTAVEZ pic.twitter.com/Jw3dXAbiGS

COMO NO AMARTE????? @Cepeda_ot2017 TE MERECES TODO LO QUE TE ESTÁ PASANDO!!!!!! #EstaVez pic.twitter.com/3gqgnIJK9j

Pero es otra grabación la que ha revolucionado a los fans del gallego, sobre todo a los que lo empareja con Aitana, su compañera en la Academia. Ambos jóvenes han dado mucho que hablar por si tienen o no una relación de pareja, y ellos mismos juegan con la ambigüedad.

En una grabación de Instagram, se ve a ambos con el también gallego Roi, cantando el single. Y en un momento en que la letra reza "soy de ti", Cepeda ha hecho un gesto que ha vuelto locos a los seguidores de Aiteda, como llaman a su pareja con Aitana.

Roi, Aitana y Cepeda cantando #EstaVez y cuando dice "soy de ti", Cepeda señala a Aitana PERO VAMOS A VER que he shippeado hasta yo please :_ pic.twitter.com/3z5Nl9iNBp

El story de Aitana QUE CEPEDA LA SEÑALA EN LA FRASE!!!! MIRA EH MI CORAZÓN NO PUEDE MASSSSS #EstaVez

@Aitana_ot2017 YO NO SÉ SI TE HAS FIJADO PERO EN TU HISTORIA, EN UNA PARTE DE LA CANCIÓN CEPEDI TE SEÑALA.

No digo nada y lo digo TODO @Cepeda_ot2017 (increíble la canción) 💙💙 #EstaVez