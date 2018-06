La broma de Jorge Javier Vázquez sobre Rajoy para explicar su cambio de 'look'

La gala de Supervivientes (Telecinco) de este jueves comenzó con una gran sorpresa. Antes de que se llegara a pronunciar ninguna palabra, el público comenzó a gritar en el plató y muchos en sus casas se quedaron de piedra al ver al presentador Jorge Javier Vázquez entrar en el plató.

Vázquez, que habitualmente lleva el pelo oscuro, llevaba el pelo muy corto y teñido de gris. "Mirad, chicos, me ha salido esto. Se va Rajoy y es como el envejecimiento que he ido acumulando durante tantos años que he estado en el poder, que me ha salido en una noche", bromeó.

Según explicó a continuación, este atrevido look es temporal: "Se quita, ¿eh? En cuanto venga otro se quita".

El nuevo color de pelo de Jorge Javier Vázquez no convenció demasiado a los seguidores del programa:

Entiendo la importancia de la moción de censura, pero ¿podemos dedicar un ratito a hablar del pelo de Jorge Javier Vázquez? #SVGala12 — César Estévez S.J. (@cees_estevez) 31 de mayo de 2018