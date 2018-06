La justificación de la vicepresidenta a la ausencia de Rajoy del Congreso la tarde de la moción de censura

Ocho horas se pasó ayer el todavía presidente del Gobierno en un restaurante con varios ministros y colaboradores mientras en el Congreso de los Diputados se debatía la moción de censura que, salvo sorpresa, lo va a desalojar de La Moncloa.

Después de que Rajoy se esfumase de la sesión en el Congreso, hubo varias horas de intriga. ¿Dónde estaba el presidente? A las 15:00, cuando el debate se había reanudado, el sitio de Rajoy estaba ocupado por el bolso de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la estupefacción de los parlamentarios y ciudadanos.

La vicepresidenta coloca su bolso en el asiento vacío d Rajoy. Se lo está cuidando para que no se lo quite nadie.Traición del subconsciente pic.twitter.com/uUfchXuIEd — pilar portero (@pilarportero) 31 de mayo de 2018

Finalmente, sobre las 10 de la noche, Rajoy abandonó el restaurante es el Arahy, situado en la calle Alcalá, número 58, situado en el tramo entre la Cibeles y la Puerta de Alcalá.

A la vicepresidenta le han preguntado este viernes por esa llamativa ausencia y Sáenz de Santamaría ha defendido que su jefe en el Ejecutivo estuviera en el bar y no en su escaño. "Ayer no era por la tarde el debate de Mariano Rajoy. Era el debate de Pedro Sánchez, que tenía que exponer su programa y lo que escuchamos es la incongruencia hecha política. yo sencillamente sé que, con 84 escaños, no se puede gobernar pensando en los españoles. Si sólo se piensa en un español, estamos ante un panorama diferente".