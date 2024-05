La eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia: el quiebro de Urtasun que enciende a Page y al PP

Europa Press via Getty Images

Una medida que ha generado una controversia inmediata. El Ministerio de Cultura liderado por Ernest Urtasun ha anunciado este viernes que eliminará el Premio Nacional de Tauromaquia. Un quiebro que ha encendido de forma instantánea al PP, a Vox y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La noticia la ha adelantado elDiario.es y, después de que fuentes del Ministerio de Cultura confirmaran la intención, la noticia ha marcado la actualidad política de este viernes, por encima de la campaña de las elecciones catalanas.

Desde el departamento que dirige Urtasun aseguran que desde el año 1995, fecha en la que data la regulación actual, "ha sufrido numerosas modificaciones con el objetivo de adaptar a la realidad de cada momento este instrumento de fomento que corresponde al Ministerio de Cultura".

Lo realmente curioso es que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que creó dicha distinción en el año 2011, con una dotación económica de 30.000 euros.

A portagayola

El objetivo del Ministerio de Cultura, en manos de Sumar, es el de no convocar los premios durante este 2024 y poner en marcha los trámites necesarios para acabar de forma definitiva con tal reconocimiento.

Desde la cartera que lidera Urtasun aseguran que el ministro siempre ha declarado que "hay una mayoría de españoles que no comparte el maltrato animal" y cree que la actuación es "coherente con los argumentos que ha ido esgrimiendo".

No es el primer paso adoptado por Urtasun contra la tauromaquia, ya que la medida se suma a la decisión de no conceder ninguna Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023 a nadie vinculado al sector.

Lo que ha terminado ocurriendo es que la propuesta del Ministerio de Cultura ha abierto un fuego cruzado entre aquellos que la apoyan y la celebran y los que han avanzado que seguirán haciéndolo, aunque sea un reconocimiento autonómico.

Sin necesidad de poner el capote

La decisión de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia ha provocado un intenso debate en las últimas horas. Sin necesidad de entrar en mucho detalle ni de poner el capote, aprovechando los términos taurinos, muchos han entrado de lleno y no han dudado en dejar clara su opinión.

El primero de ellos ha sido el Emiliano García-Page. Desde su perfil en X, el dirigente manchego ha mostrado su intención de seguir una línea similar a la defendida por los presidentes autonómicos del PP, continuando con estos premios, aunque sean autonómicos.

"Quiero anunciar que vamos a contactar con el sector taurino para crear desde CLM unos Premios de Tauromaquia", ha asegurado, antes de justificar que "tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías". Todo con el objetivo de que tenga "alcance nacional e internacional".

Pero no ha sido el único. La Junta de Extremadura liderada por María Guardiola o el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también adoptarán la misma medida. "Es una pésima noticia. Es darle la espalda a lo que son nuestras tradiciones, a la identidad de nuestro país. Un ataque más del Gobierno que quiere diluir la idea de España para que desaparezca", ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Desde la Generalitat Valenciana, primero el presidente, Carlos Mazón, ha calificado la decisión de "broma de mal gusto" y, horas después, su vicepresidente, Vicente Barrera, de Vox, ha asegurado que se trata "no solo un acto de censura, sino también un ejemplo de sectarismo político al intentar imponer una única perspectiva cultural desde la izquierda".

Una decisión que refleja "el sentir general"

Ernest Urtasun ha pasado una mañana de viernes bastante movidita y, en su primera entrevista, en Al Rojo Vivo, ha justificado que la medida "conecta" con la opinión que tienen la mayoría de los ciudadanos.

"Lo que hemos hecho es eliminar un premio relacionado con la tortura animal y que, insisto, iba asociado a una inversión con dinero público", ha asegurado, antes de reiterar que "cuestiones que están relacionadas con la tortura animal no serán premiadas por parte de los premios nacionales".

El ministro de Cultura lo considera "coherente" porque va de la mano con "la ley de bienestar animal" y con "un sentir cada vez más mayoritario de españoles". Medida que ha respaldado que ha sido "decisión única" de su departamento.

Urtasun ha explicado que, tras pedir a sus equipos que hicieran una revisión de los premios, llegaron a la conclusión que "no creíamos que tocara seguir manteniendo un premio que premia una forma de maltrato animal". "Esta decisión, insisto, se enmarca dentro de un proceso de hacer unos premios nacionales que respondan a lo que es la realidad española", ha añadido.

Al ser preguntado por las propuestas de Page, Ayuso y Guardiola, el ministro de Cultura ha respondido que cada administración "es libre de considerar y de marcar las prioridades que uno quiera". "Si alguien considera que hoy en día, en el 2024, formas de tortura animal deben ser premiadas con dinero público, pues es libre de hacerlo", ha expuesto.

En todo este debate, Urtasun ha explicado que, según las estadísticas del año 2022, menos del 2% de los españoles asistió a algún tipo de espectáculo taurino.

Un intenso debate

Las reacciones fuera del mundo de la política tampoco se han hecho esperar. Mientras las organizaciones animalistas y ecologistas han celebrado la medida, las fundaciones taurinas han tachado de "censura" el paso adoptado.

El vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia, Fernando Gomá, ha calificado de "censura" de una "expresión cultural" por parte del ministro Ernest Urtasun, porque a él "no le gusta".

"Que un ministro de Cultura suprima un premio de una expresión cultural por la única razón de que no le gusta es un mal ejemplo. Está mandando un mensaje diferente al que cree, demostrando que no ha comprendido bien qué significa ser ministro de Cultura del Gobierno de España. Ser ministro de Cultura significa atender a todas las expresiones culturales, las que te gustan y las que no te gustan", ha recriminado, en declaraciones a Europa Press.

El presidente de Plaza 1, Rafael García Garrido, también se ha pronunciado en un comunicado, en el que lo define como "un castigo innecesario e injusto" a los "11 millones de españoles" que van a los toros.

Ha subrayado que señalar de forma "tan negativa a una actividad cultural por ley supone una humillación a un sector cultural productivo cuya aportación al PIB de España y a las arcas públicas es mucho más importante que la mayoría de las actividades culturales de este país".

Al contrario que estas dos asociaciones, PACMA, Alianza Verde, Anima Naturalis, Igualdad Animal y Ecologistas en Acción han festejado la medida y, en declaraciones a Europa Press, aseguran que es "justa". "Hemos pasado más de una década premiando a personas que, desde nuestro punto de vista, no lo merecen porque lo que hacen no es cultura, es maltrato animal legalizado", ha criticado Yolanda Morales, portavoz de PACMA.

El coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha subido más el tono y cree que la tauromaquia "es un espectáculo sangriento que sólo se sostiene gracias a las ayudas públicas".

Ernest Urtasun ha abierto un intenso debate, del que seguro que se seguirá hablando en las próximas semanas. Una eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia que ha causado alegría e indignación a partes iguales.