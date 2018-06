Todo Twitter hace el mismo comentario sobre esta diputada del PP: Trending Topic en cinco minutos

La moción de censura ha prosperado y Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno después de una votación que ha sacado adelante con 180 votos a favor frente a 169 en contra (PP, Ciudadanos, UPN y Foro) y una abstención (CC).

Pero las redes van a otro nivel y se han fijado en otra cosa: el apellido de una diputada del Partido Popular llamada Carolina España Reina.

Todos han comentado el nombre de la popular y en cinco minutos se ha convertido en tendencia en Twitter.

Estaba claro que Carolina España Reina iba a votar en contra de la moción de censura, no como Ibai Paisvasco Presidentedelarepública, diputado de Bildu

Yo me imagino a los padres de la diputada del PP Carolina España Reina, sin conocerse, pero buscándose el uno al otro, destinados para el amor #ByeByeRajoy pic.twitter.com/hb8A7QN83t

CAROLINA ESPAÑA REINA: NO



VAYA, NO ME LO VEÍA VENIR #MociónCensura