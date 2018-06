C. Tangana: "El Rey es un gilipollas. La madre del Rey me come los cojones"

El Primavera Sound ha empezado calentito, sobre todo por las declaraciones de C. Tangana en la rueda de prensa de apertura del festival. Un periodista preguntó por cómo veían el futuro de la música tras la sentencia al rapero Valtonyc por el contenido ofensivo de sus letras.

Y C. Tangana se despachó a gusto:

"La monarquía es un robo. La democracia representativa es un robo. Es terrorismo. El Rey soy yo. El Rey es un gilipollas. La madre del Rey me come los cojones. La que ahora llaman Reina era una presentadora de la tele y eso es lo que sigue siendo para mí. Y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica para hablarles desde allí".

Pero el discurso del rapero no se quedó ahí. C. Tangana continuó diciendo sobre la monarquía que "esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional".

Después de un rato en el que insistió en su opinión acerca de que la figura del Rey no tenía ningún sentido, el rapero volvió a la carga: "No sirves para nada. Si eres un diplomático, llámate diplomático. Pero no eres mi Rey ni eres el Rey de nada".

Tangana dejó claro que para él, el Rey no tiene ninguna legitimidad porque "nadie lo ha elegido. No tienen que estar ahí".

En su discurso también tuvo tiempo de acordarse de los políticos. "El PP acaba de ser condenado porque son unos putos corruptos. Que hablen con esa peña [...] Al final, Valtonyc no es ningún lumbreras. Es un chaval que no tiene puta idea, no es un presidente del Gobierno que ha estado robando a la peña. Es un chaval que está haciendo música y subiéndola a internet", ha concluido el rapero.

Este es el vídeo de la rueda de prensa completa. Puedes ver el momento exacto a partir del minuto 32.