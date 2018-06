Todos los presentes el pasado miércoles en los cásting de Operación Triunfo en Barcelona se llevaron una gran sorpresa al ver quién se encontraba entre los aspirantes: Vicente, el exnovio de Aitana.

Sólo han pasado unas semanas desde que se diese a conocer la ruptura entre el joven y una de las triunfadoras del programa, que ahora arrasa junto a Ana Guerra con Lo Malo.

Vicente aparece en el cásting en unas imágenes que la revista Hola ha publicado en Youtube, pero su presencia también fue notada por algunos de los presentes en la prueba.

Su decisión de intentar convertirse en concursante del programa en el que su ex novia se dio a conocer ha generado multitud de comentarios en redes sociales:

No estoy a favor ni en contra de Vicente ( Ex- de Aitana), pero creo que os estáis cebando con los comentarios porque se haya presentado al casting de #OT .... #OTCasting

Vale me acabo de enterar de que Aitana ya no está con Vicente. Para rematar, me entero de que Vicente se ha presentado al casting de OT. Cepeda ganando esta mierda flipando en junio de 2018.