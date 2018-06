El dardo de El Gran Wyoming a Rajoy utilizando a Pedro Duque

El Intermedio ha analizado el traspaso de carteras ministeriales que ha tenido lugar este jueves entre el antiguo Ejecutivo de Mariano Rajoy y el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El Gran Wyoming y sus colaboradores se lo han pasado pipa con Josep Borrell, Rafael Hernando, Pedro Duque y Màxim Huerta.

El presentador se ha reído en particular con el discurso del astronauta: "Perdone, señor, que yo he estado en el espacio y ustedes no, mi-mi-mi-mi". Y para que Duque "no se crea tan especialito", ha soltado un 'zasca' a Mariano Rajoy.

"No es usted el único político español que ha salido de nuestro planeta. Rajoy ha pasado seis años viviendo en otra galaxia", ha apuntado el humorista de La Sexta.

También ha aprovechado para lanzarle un dardo a los italianos, empantanados aún con su futuro gobierno. "No me extraña que nos tengan envidia, lo más parecido que tienen a Pedro Duque es el conde Lecquio", ha soltado Wyoming.

Tampoco le ha pasado desapercibido el discurso de Borrell en Exteriores, que ha permanecido en silencio un rato largo mirando el techo ante los murmullos. "¡Qué carácter tiene el señor Borrell! Un poco más y pone a sus funcionarios a copiar 100 veces 'no interrumpiré al señor ministro", apunta Wyoming.

El programa no ha dejado pasar la ocasión de reírse del anterior Ejecutivo después de que el portavoz del PP Rafael Hernando dijera que el de Sánchez "mira hacia el pasado".

"Acabemos con esta farsa. Nuestro nuevo Gobierno compuesto por más mujeres que hombres está anticuado. No como el de antes, ése sí que era trending", ha comentado Wyoming con ironía.

Y ha apostillado: "Sobre todo cuando a sus ministros les daba por cantar temazos tan actuales como 'Soy el novio de la muerte'. Acabaron haciendo twerking. ¿Y qué decir de cuando le dábamos medallas a la Virgen del Rocío y nos encomendábamos a sus milagros para superar la crisis?".

A Màxim Huerta también le han dedicado un espacio. Consideran que representa muy bien a los españoles con su primer compromiso "que no va a poder cumplir" de empezar a hacer deporte ya o con frases como "con este calor no apetece ni follar".

El Intermedio ha reflotado también varios tuits antiguos del escritor, entre ellos uno de 2010 en el que escribió "me cago en el puto independentista", para explicar por qué "no le gusta" a Junts pel Sí.