El emocionante primer discurso de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte

Màxim Huerta ha ido a por todas en su primer discurso como ministro de Cultura y Deporte. Poco después de la una de la tarde de este jueves 8 de junio, el periodista y escritor se ha dirigido a los medios desde el edificio de la Plaza del Rey, 1 de Madrid.

Las palabras de Huerta han llegado después de coger el testigo de Íñigo Méndez de Vigo y han ido en la línea de los dos comentarios que ha hecho en Twitter tras conocerse su nuevo cargo. Primero hablando de la Cultura y después refiriéndose a su relación con el Deporte, que dice no practicar pero pretende amar y cuidar.

"Estoy muy orgulloso de ser el ministro de Cultura y Deportes, orgulloso de formar parte del Gobierno de España, pero mucho más de que este ministerio se recupere, de que vuelva a haber un ministerio de Cultura porque la cultura nos representa", ha empezado diciendo el ministro, que ha acudido a la cita con un cuaderno con el lema Feuilles de Route (Hoja de Ruta) escrito en las tapas.

En su discurso, de algo más de cinco minutos, ha definido en pocas palabras qué es la Cultura: "La cultura somos nosotros, somos el traje que nos hemos puesto, la película que hemos visto, el libro que hemos leído, la música que nos ha acompañado en el taxi, el museo en el que hemos entrado y el aplauso en el campo de deportes al que hemos asistido. Todos somos consecuencias de un montón de acontecimientos culturales".

Además, ha hablado en términos deportivos y ha contado también que antes del acto en el Ministerio ha estado con la Selección Española de Fútbol, que viaje este jueves a Rusia para competir en el Mundial. Y se ha referido al tuit que escribió en abril de 2010 diciendo que no practicaba deporte. "No soy una persona deportista. Lo digo por lo que ha salido", ha confesado. Y ha continuado: "No me gusta practicar deporte, pero el deporte sí".

El nuevo ministro ha insistido en la necesidad de defender esta actividad y a quienes la practican o la siguen: "Tenemos que estar orgullosos de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlo".

Su discurso ha terminado con una mención al ministro francés Malraux, quien en 1959 decía que hay que permitir a los ciudadanos cultivar su capacidad de inventar: "Porque la cultura es Cultivo y hay que inventar. Con mucha humildad y responsabilidad acepto este cargo que empieza a partir de ya".

DISCURSO ÍNTEGRO DE MÀXIM HUERTA "Gracias al ministro por esos minutos en el despacho dándome sincera suerte. Todo los proyectos que están en marcha intentaremos continuarlos para bien y todas las cosas nuevas intentaremos crearlas con muchísima ilusión. Estoy muy orgulloso de ser el ministro de Cultura y Deportes, orgulloso de formar parte del Gobierno de España, pero mucho más de que este ministerio se recupere, de que vuelva a haber un ministerio de Cultura porque la cultura nos representa. La Cultura somos nosotros, somos el traje que nos hemos puesto, la película que hemos visto, el libro que hemos leído, la música que nos ha acompañado en el taxi, el museo en el que hemos entrado y el aplauso en el campo de deportes al que hemos asistido. Todos somos consecuencias de un montón de acontecimientos culturales. La Cultura somos nosotros, de ayer, de hoy y de la que quiero que sea mañana. La Cultura no puede ser de bandos, tiene que ser un orgullo de todos. Tenemos que estar orgullosos de los creadores y los que consumen, de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes y de los que van a verlos. Es un orgullo que la Cultura vuelva a estar en el mapa del Gobierno. Hoy es un día de ilusión, nervios, inseguridades y vértigo y de muchísima responsabilidad. Voy a estar en este cargo con humildad, ilusión y con el compromiso absoluto con la Cultura y el Deporte. No soy una persona deportista, no me gusta practicar deporte, pero sí el Deporte. Eso no significa nada. Voy a apoyar y a amar el Deporte, a todos los deportistas porque son héroes y heroínas y a todas las federaciones y personas que están detrás de ellas. Por eso mi primer acto he querido que sea acompañar a su Majestad a despedir a la Selección Española de fútbol. Les he transmitido todo mi apoyo, no como deportista sino como ministro de Cultura y Deporte. Hay muchísimos deportes minoritarios que también pienso apoyar, como el rugby. Creo firmemente que la cultura es nuestro tesoro. Gracias a los que trabajáis aquí y a toda la gente que ha querido un cambio en este país para que España vuelva a tener otra luz. Creo que el futuro se construye prestando mucho atención a la Cultura y a los creadores. Lo más importante es que todas las personas puedan acceder a la Cultura y al Deporte sin dificultades. En este día tan maravilloso en lo profesional y lo personal tengo la oportunidad de devolverle a nuestro país lo mucho que ha contribuido a ser quien soy. La Cultura nos hace libres y, sobre todo, más felices. Para despedir quiero recordar las palabras del ministro de Cultura francés Malraux, que en 1959 decía: 'Hay que permitir a los ciudadanos cultivar su capacidad de inventar' porque la cultura es cultivo y hay que inventar. Con mucha humildad y responsabilidad acepto este cargo que empieza a partir de ya".