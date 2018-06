Su pelo rojo invita a imaginársela como Jessica Rabbit. Ella misma lo insinuó este jueves al subir una foto en su cuenta de Instagram pidiendo a la aplicación un filtro inspirado en la protagonista de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988).

Cristina Castaño quería verse como el dibujo animado al que le puso voz la actriz Kathleen Turner y lo ha conseguido. Gracias a las habilidades con el Photoshop de Pau, un seguidor de la actriz, se ha metido en el cuerpo del conocido personaje y ha descubierto que su ajustado vestido rojo le sienta de maravilla, como se puede ver en la foto que ha compartido en esta red social.

"Es un montaje. Es evidente. Lo es. No me hagáis daros dos poderosas razones para convenceros. Salta a la vista", dice bromeando sobre las excesivas curvas del dibujo animado. "Pero me ha parecido un regalo maravilloso y he querido compartirlo con todos vosotros. Al fin y al cabo no todos los días le ponen a una el cuerpo del dibujo animado pelirrojo más sexy de la historia, no?", escribe en el pie de la imagen, que acumula en poco más de una hora 13.000 Me gusta y suma más de 100 comentarios.

La leyenda que acompaña a la imagen —"yo no soy mala, es que me dibujaron así"— es, para los despistados o los que no han visto la película, la frase más repetida por el personaje inspirado en Rita Hayworth, Veronika Lake y Lauren Bacall, como reconoció su creador Richard Williams.