La primera entrevista de Màxim Huerta como ministro: "La cultura es nuestra mejor diplomacia"

Apenas lleva un día en el cargo y el nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ya ha concedido su primera entrevista. Lo ha hecho este viernes, en El Programa de Ana Rosa (Telecinco).

La entrevista de Ana Rosa Quintana a su excompañero de trabajo ha coincidido con el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Cómo se despierta uno por la mañana y dice: no era un sueño, es verdad?", ha sido la primera pregunta de la presentadora. Màxim Huerta ha valorado el nuevo Gobierno del que forma parte como "inmejorable, muy firme, que representa a la sociedad. El mejor ejemplo es que he dormido divinamente".

La primera persona en saber que le habían ofrecido el cargo fue su madre. "Intentaré contar siempre buenas noticias que salgan del Consejo de Ministros", ha explicado. "Da vértigo, unido a la ilusión. Ese cóctel es sanísimo, porque de ahí surgen las buenas ideas", ha valorado el ministro.

Respecto a las medidas que tomará en esta nueva etapa, Huerta ha detallado que "no hace falta borrar todo. Las cosas que están bien no hace falta quitarlas".

El periodista ha insistido en el valor de la cultura: "Es nuestra mejor diplomacia. Nada nos representa mejor en el exterior que un cuadro, un plato, unos actores, una película. Eso habla de nosotros y debemos estar orgullosos de Plácido Domingo, de José Andrés, de un modisto. Como a este Ministerio se le ha tratado con tanto desdén, estoy orgulloso de que vuelva".

Respecto a las críticas que ha recibido por algunos tuits antiguos, el ministro ha contado que no tuvo la tentación de borrarlos, porque es "la consecuencia" de su pasado: "No tienen nada que ver con nada de la política actual. Pertenecen a la parte del ser humano".

Además, ha recalcado que algunos son reprobables y que "algunos y no los escribiría hoy", pero que no puede "borrar el pasado porque pertenece a lo que somos". "Creo absolutamente en el humor y en que no se critique el humor. ¿Cómo voy a quejarme de que se critique cuando yo también he sido resbaladizo en algunos temas?", ha valorado.

Por otro lado, Ana Rosa Quintana le ha pedido que no se olvide nunca del periodismo, profesión que el ministro ha ejercido en su programa durante diez años. "Estoy muy orgulloso de venir de donde vengo y sería un error criticar una labor que ven millones de espectadores de este país. Gente que va al cine, al teatro, que va a un concierto y que al mismo tiempo también ve la televisión. Criticar a un medio que también ofrece cultura es un gran error", ha determinado Huerta.

Esta nueva etapa representa una "responsabilidad" y una "oportunidad" para el escritor: "Para agradecer a todas esas artes que has vivido. Poder estar ahora en un lugar para poder agradecer todo eso que te ha construido a ti... Me parece un gran momento vital. No lo pensé, no lo soñé, pero estoy con la responsabilidad y la ilusión a punto".