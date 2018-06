Almudena Cid sobre la presión de la maternidad: "He tenido pesadillas"

Almudena Cid ha confesado a Toñi Moreno la presión que ha llegado a sentir por tener que plantearse si ser o no madre. La exgimnasta ha estado este domingo en Viva la Vida, el programa que presenta Moreno en Telecinco y ha asegurado que lo ha llegado a pasar muy mal por ello.

Ha sido la presentadora quien ha sacado el tema: "¿No te sientes presionada? Porque a mí me pasa, que llega un momento en el que todo el mundo te pregunta '¿Y cuándo vas a ser madre?".

"Sí, he tenido una etapa muy difícil por este tema", ha asegurado Cid al borde de las lágrimas mientras explicaba que hubo un tiempo en el que su marido, Christian Gálvez, hablaba de ello en Pasapalabra, el programa que presenta cada tarde en Telecinco, sin ser consciente de la cantidad de gente que lo ve.

"Y cuando iba al supermercado la cajera me recordaba que él había dicho que íbamos a tener hijos. Y llegó un momento en el que lo pasé muy mal porque tenía hasta pesadillas", ha afirmado.

Almudena Cid y la presión por ser madre: "He tenido pesadillas, ni siquiera sé si quiero serlo" > https://t.co/KrcNB8gnxr pic.twitter.com/51ThDafN9z — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) 9 de junio de 2018

Cid estuvo sufriendo aquella presión hasta que decidió plantearle a Gálvez lo que sentía. "Le dije: 'Cariño, estoy teniendo un problema con esto", ha contado. Cid ha confesado que cuando se lo planteó no se sentía preparada para ser madre y que ni siquiera sabía si quería serlo.

Sin embargo, ha afirmado que sentía cómo la sociedad la estaba empujando a ello. Entonces pidió ayuda a su marido para afrontar la situación de otra forma y frenar la angustia que sentía.

Cid ha explicado que cuando le puso palabras a sus sentimientos se empezó a tranquilizar. "Dije: 'pues igual no soy madre nunca. ¿Y qué pasa? No pasa nada", ha argumentado.

Una vez asumido eso, supo que la situación había cambiado y ahora se siente capaz de plantearse la maternidad de otra manera. "Pero es que desde donde estaba no era capaz ni de elegir, ni de saber si quería dejar de lado todo lo que había construido después de retirarme. Porque lo que la gente no sabe es que yo he estado 21 años metida en un gimnasio y que es muy difícil reciclarte y renovarte y volverte a sentir válida y competente", ha dicho de carrerilla.

Cid ha señalado la importancia de encontrar de nuevo su lugar y lo difícil que es hacerlo si la gente le sigue achacando el tema de la maternidad.

"Y es verdad que Chris en eso me ha entendido perfectamente", estaba diciendo cuando se le ha quebrado la voz y ha extendido los brazos para pedir un abrazo a la presentadora.

Así, abrazadas y sentadas en el suelo, han pasado unos momentos y en cuanto se ha recuperado, Cid ha vuelto a la carga.

"Tenemos que pensar en nosotras. Nosotras primero. Nuestra felicidad primero. Y después lo que la gente opine, porque es verdad que la gente es libre de opinar, pero no estáis dentro de nuestro lugar ni en nuestro espacio. Nadie puede opinar sobre nuestro espacio", ha concluido dirigiéndose al público.

