El divertido corte de una señora del público de 'Ahora Caigo' a Arturo Valls

Arturo Valls acostumbra a acercarse al público de Ahora Caigo con el micrófono en la mano para darle un poquito de protagonismo. Y los espectadores normalmente colaboran con él repitiendo sus gracias y chistes. Sin embargo, algo salió mal en la última emisión del programa que presenta en Antena 3.

Valls se dio cuenta de que una señora no había aplaudido su entrada en el plató y decidió ir a preguntarle el motivo.

"Todos han aplaudido menos una persona", dijo el presentador mientras se dirigía a la fila tres. "¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me has aplaudido? ¿Qué tienes, tendinitis?", preguntó a la señora en cuanto llegó a su asiento.

"Porque me gusta más la bomba", respondió con resignación. La señora se refería a Boom, el programa que también presenta en Antena 3 Juanra Bonet y que se emite a continuación de Ahora Caigo.

Entre las risas del público Valls volvió a preguntar: "¿Y qué ha pasado? ¿Te has equivocado de plató?". La señora respondió resuelta que sí y se rió. Valls también lo hizo y el público aplaudió su naturalidad.

Este es el divertido momento: