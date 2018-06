LaSexta Noche emitió este sábado una entrevista de Jesús Cintora a Julio Anguita, exlíder de Izquierda Unida, en la que el veterano político repasó la actualidad política y también hechos del pasado.

Entre ellos, la dolorosa muerte de su hijo, el periodista Julio Anguita Parrado, asesinado en Irak mientras cubría la guerra de 2003 para el diario El Mundo.

Anguita explicó cómo fue tener que contarle a la madre de su hijo que había fallecido ("al otro lado del teléfono se escuchó un alarido de dolor") y también lo que hizo cuando recibió una carta de pésame del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

"No le contesté", aseguró Anguita. "Pero no solamente porque estaba afectado por la muerte de mi hijo, sino también porque, si yo en aquel momento escribo, posiblemente me hubiese volcado todo mi estado de opinión, que era francamente de un gran encono. Y no quise dejar por escrito lo que yo sentía. No le contesté. Dejé en silencio y esa fue, para mí, la mayor y mejor crítica que he podido hacer de la gestión de José María Aznar, no contestarle".