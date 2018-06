El anuncio de Estrella Damm es desde hace años el encargado de dar el pistoletazo de salida a la temporada estival. Y en esta ocasión son los actores Michelle Jenner y Oriol Pla quienes da la bienvenida al verano de la mano del director Dani de la Torre (El desconocido).

Álex y Julia es el nombre del spot en el que ambos actores dan muestra de sus dotes musicales y versionan las canciones de los anteriores cortos de la marca. La música es el hilo conductor del anuncio y también uno de los puntos en común de esta pareja, que comparten una historia de amor pasada y el amor a la cerveza.

El recorrido musical termina en el verano de 2018 con una actuación por todo lo alto de Billie The Vision & The Dancers al ritmo de Summercat, la canción que encumbró a este grupo sueco en el primer anuncio de 2009. El escenario escogido para el spot vuelve a ser el de entonces, Lanzarote, y la canción de este año es The place to stay, de Toni M. Mir. Ocupa el número 10 de las campañas Mediterráneamente.

Estos son los temas de cada anuncio, año a año.