Las reacciones políticas a la sentencia firme de Noos

Las reacciones políticas a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Noos están siguiendo el guión previsto: están los que respetan la decisión y dicen que evidencia que nadie escapa a la espada de la Justicia y los que, con igual respeto, denuncian que no se ha tratado a todos por igual, facilitando las cosas tanto a la hermana como al cuñado del rey Felipe VI.

Así, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, han destacado hoy que la sentencia del caso Nóos, que condena a Iñaki Urdangarin a 5 años y diez meses de prisión, demuestra que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

"España es un estado social y democrático de derecho, en el que la ley es igual para todos, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden y esta sentencia es una evidencia más", ha asegurado Lastra en rueda de prensa en el Congreso. Preguntada si cree que Urdangarin debe entrar en prisión, Lastra ha asegurado que se trata de una decisión que compete a la Justicia.

Por su parte, Girauta ha señalado que la sentencia sobre el caso Noós pone de relieve que todos los españoles, también Iñaki Urdangarin, están sujetos al cumplimiento de la ley y de las decisiones de los tribunales.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha destacado hoy sobre la condena a Iñaki Urdangarin que la Justicia es igual para todos y que nadie está exento de cumplir las leyes y ha pedido que nadie intente manchar la imagen de la monarquía. "Nadie está exento del cumplimiento de nuestras leyes, ni lo está el señor Urdargarin ni el resto de los ciudadanos españoles. Todos estamos sometidos al imperio de la ley", ha afirmado.

Hernando ha descartado que la sentencia del Supremo pueda empañar la imagen de la monarquía y ha valorado su labor "ejemplar" durante la transición democrática. Además ha dicho que Felipe VI es un "gran rey" y que la imagen de la monarquía, que es "una de las instituciones mejor valoradas por los españoles", ha mejorado "bastante" en los últimos tiempos.

También ha resaltado los "enormes servicios" que la institución ha prestado al país y su tarea al frente de la jefatura de las fuerzas armadas. En este sentido, ha aprovechado para criticar que la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, u otro miembro del gabinete de Pedro Sánchez no haya acompañado este domingo al Rey en los actos del 75 aniversario de la Academia General del Aire. "No ha sido un buen gesto por parte de este Gobierno", ha concluido.

"Trato de favor"

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha denunciado a su vez el "trato de favor" que, en su opinión, ha tenido Iñaki Urdangarin, que aunque ha sido condenado a cinco años y 10 meses no ha tenido que cumplir prisión provisional. En declaraciones en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, Belarra ha considerado que la sentencia ha dejado claro que Urdangarin y Jaume Matas "utilizaron sus cargos y cometieron tráfico de influencias para beneficiarse a ellos mismos y a otros empresarios y políticos". Asimismo, cree que se ha constatado que Urdangarin utilizó para ello "una posición de privilegio", y que su condena demuestra que se avanza en el camino para acabar con "impunidad" de la "cultura de la corrupción.

Para Belarra eso es una "buena noticia", y aunque no se "alegra de que ninguna persona vaya a la cárcel, sí de que se haga justicia". En este sentido, ha denunciado el "trato favor" que ha tenido Urdangarin que ha podido "vivir en un pisazo en Suiza" mientras otras personas, como el rapero Valtonyc, no han podido eludir la prisión con una condena menor de tres años. "No podemos permitir una Justicia para ricos y otra para pobres", ha concluido.

El líder de IU, Alberto Garzón, ha denunciado también el "favoritismo" con el que la Justicia trata a Iñaki Urdangarin, a "la Casa Real y a los Borbones", que a su juicio se ha demostrado al librarse el marido de la infanta Cristina de la prisión provisional con una condena de cinco años de cárcel. El coordinador federal de IU considera que este caso ha demostrado ese "favoritismo" con la infanta y su esposo, que han evitado entrar en prisión provisional a diferencia de otras personas, como el rapero Valtonyc, que no han podido eludirla con una condena menor de tres años de cárcel. En cualquier caso, Garzón espera que Urdangarin entre en prisión "lo antes posible" para que se demuestre esa idea de que "la Justicia es igual para todos", que según IU no es exacta por los privilegios de los que ha disfrutado el marido de la infanta.

La Justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos

Por su parte, el portavoz de Compromìs en el Congreso, Joan Baldoví, ha coincidido en que sería "saludable para la democracia y la credibilidad del sistema judicial" que Urdangarin ingresara "de una vez por todas en prisión". Una idea que ha recalcado Garzón al recordar que Urdangarin "ha robado seis millones de euros y ha sido condenado varias veces" y a pesar de eso no ha tenido que cumplir prisión provisional y ha podido "vivir en Suiza con su esposa ganando un dinero notable", mientras otras sentencias por delitos menores o "injustos" para raperos y tuiteros no han conllevado esa medida.

"La Justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos", ha dicho Garzón citando unas palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano. En este caso, ha añadido los descalzos son raperos y tuiteros y mientras están "muy bien calzados los miembros de la Casa Real, los borbones y sus allegados".

Para la portavoz de Bildu, Mariam Beitialarrangoitia, hoy se ha constatado una vez más que la justicia no es igual para todos y que hay una para la monarquía y los poderes fácticos, otra para los independentistas vascos y catalanes y otra para el resto de la ciudadanía.

Ha aludido a la prisión preventiva dictada tanto para los jóvenes de Alsasua por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas como para los líderes independentistas catalanes, mientras "el señor Urdangarin ha podido estar en el extranjero de forma normalizada".