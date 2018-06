La valoración de uno de los platos de Oxana en la entrega de este lunes de MasterChef (La 1) se convirtió en un intercambio de halagos entre la aspirante y los jueces. Primero Samantha Vallejo-Nájera destacó que la concursante había mejorado mucho la estética de los platos.

"¿Quién te ha enseñado a emplatar? ¿Te ha dado clases alguien?", preguntó la cocinera. "Es que miro mucho libros", respondió Oxana, que señaló que le gustaba mucho el de Pepe Rodríguez.

"¿Ves cómo vas mejorando desde que tienes mi libro?", bromeó el chef. En ese momento, Oxana interrumpió para lanzarse a la piscina con el juez: "Hay una cosa que quiero decirte. A ti no te hace falta dieta. A mí me gustan los hombres con barriga".

"Muchas gracias. ¿Estoy colorado ya?", contestó Rodríguez, a quien sus compañeros empezaron a tocar la tripa. "¡Estoy colorada yo!", apuntó la aspirante.

"Ya veo que el mal gusto no tiene fronteras", se escuchó decir a Jordi Cruz. El comentario no sentó bien a Oxana, que más adelante dijo ante las cámaras: "¿Qué se cree, que con su cara guapa le gusta a todo el mundo? ¡No! Lo siento mucho, a mí no me gusta [...] Yo si pudiera elegir entre Pepe y Jordi, elijo Pepe". Puedes ver el momento completo aquí.