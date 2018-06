Jada Pinkett Smith, a su hija: "A tu edad, yo solita me daba orgasmos múltiples"

Jada Pinkett Smith y su hija Willow, de 17 años, mantuvieron este lunes una conversación subidita de tono (y necesaria).

"Como mujeres, nos han enseñado que nosotras no tenemos por qué disfrutar del sexo, que el sexo no es para nosotras, que es algo de hombres, que el placer es para ellos. Sinceramente, creo que ese es el motivo por el que muchas de las mujeres que conozco nunca han tenido un orgasmo", contó Pinkett Smith a su hija (también hija de Will Smith) como parte del nuevo programa de la actriz en Facebook, Red Talk Table.

El dúo madre-hija se completó con la mejor amiga de la joven, Telana Lynum, y con la madre de Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Jones. Las cuatro mantuvieron una conversación abierta y honesta sobre sexo, abstinencia y placer, y sobre cómo ha cambiado la visión de las mujeres en tres generaciones.

"Creo que a tu edad empecé a darme orgasmos múltiples. Orgasmos múltiples, sí", afirmó Pinkett Smith mientras su hija y su amiga se reían. "Llegó un momento en el que estaba muy metida en el tema porque era una época de exploración y de abstinencia de los hombres. Creo que incluso se convirtió en una adicción. Un día dije: 'Ya vale, vas a cinco orgasmos por día".

La actriz de El profesor chiflado recordó también cómo aprendió sobre el sexo y la importancia del placer.

"Mi abuela me explicó en qué consistía el autoplacer porque quería que supiera que el placer sale de uno mismo", comentó. "No quería que cayera en manos de un hombre y que me hiciera pensar que el placer venía de él. Me lo enseñó cuando tenía 9 años. ¡9 años!".

Anteriormente, Pinkett Smith contó que quería incluir a su hija en la conversación porque ser capaz de hablar abiertamente sobre sexo y placer es vital: "Creo que a la gente le sigue costando hablar de sexo, especialmente a las mujeres. Y no quería que Willow tuviera vergüenza de ningún tipo".

No es la primera vez que Jada Pinkett Smith habla de su vida sexual. Hace unos meses desveló que su marido, Will Smith, le había enseñado el truco del pomelo para mejorar el sexo oral.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano