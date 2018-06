El BCE cierra el grifo de los estímulos en diciembre

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves que el programa de compra de deuda pública y privada de la entidad concluya en diciembre. Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno de la entidad en la reunión mantenida en Riga (Letonia), la primera a la que acude el exministro Luis de Guindos como vicepresidente.

Antes de esa fecha, el organismo supervisor reducirá la cantidad de deuda que compra. Hasta ahora, el BCE compraba 30.000 millones de euros al mes de deuda pública. A partir de septiembre, solo comprará 15.000 millones. Y, cuando se acabe el año, no comprará nada. Es decir, el programa de estímulos se prolonga tres meses más, pero se reduce a la mitad y se establece una fecha tope.

Draghi: We will continue to make net purchases under the APP at the current monthly pace of €30 billion until the end of September 2018

Draghi: We anticipate that, after September 2018, subject to incoming data confirming our medium-term inflation outlook, we will reduce the monthly pace of the net asset purchases to €15 billion until the end of December 2018 and then end net purchases